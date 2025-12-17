Problemele seniorilor, discutate deschis la o conferință PUSL moderată de Lavinia Șandru

<1 minut de citit Publicat la 15:41 17 Dec 2025 Modificat la 15:41 17 Dec 2025

Foto: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat o conferință dedicată vârstei a treia, în care au fost abordate provocările, problemele și soluțiile cu care se confruntă seniorii în România.

Evenimentul a fost moderat de Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL, care a subliniat necesitatea unui dialog onest și constant despre drepturile, sănătatea și nivelul de trai al persoanelor vârstnice.

În cadrul conferinței, deputatul Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a prezentat principalele proiecte de lege promovate de umaniști, cu accent pe inițiativele care vizează protejarea drepturilor și îmbunătățirea calității vieții seniorilor.

De asemenea, Bogdan Ion Jelea, vicepreședinte PUSL, a vorbit despre importanța dialogului cu categoriile sociale vulnerabile și despre necesitatea unor politici publice construite pe baza nevoilor reale ale acestora.

Invitatul special al conferinței, medicul Ștefan Spiridon, a abordat teme legate de sănătatea seniorilor, subliniind rolul prevenției și al accesului la servicii medicale de calitate.

PUSL precizează că această conferință face parte dintr-o serie de evenimente tematice, fiecare dedicat unui alt domeniu major de interes public.