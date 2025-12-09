Programul „Golden Visa România” a fost retras din Parlament, după ce CSAT a decis că aduce atingere securității naționale

2 minute de citit Publicat la 14:11 09 Dec 2025 Modificat la 14:36 09 Dec 2025

Programul „Golden Visa România” a fost retras din Parlament, după ce CSAT a decis că aduce atingere securității naționale. FOTO: Facebook Glad Varga

Programul „Golden Visa România” a fost retras din Parlament, a anunțat Glad Varga, cel care l-a inițiat. Decizia a fost luată după ce CSAT a stabilit că aduce atingere securității naționale.

"În urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România”. Este un proiect pe care l-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice", a scris pe Facebook Glad Varga.

El a adăugat că decizia retragerii "e corectă", având în vedere punctele de vedere transmise de instituțiile statului.

Varga precizează că el este inițiatorul proiectului și că 17 senatori și 16 deputați au fost simpli co-semnatari.

Varga a explicat că a inițiat mecanismul Golden Visa deoarece "România are, în prezent, unul dintre cele mai necompetitive cadre din UE pentru atragerea investitorilor străini care solicită drept de ședere."

Reglementarea actuală, art. 43 din OUG 194/2002, impune condiții cumulative: investiție de minimum 100.000 de euro, crearea a cel puțin 10 locuri de muncă, iar viza de lungă ședere se acordă pentru doar 90 de zile.

"Proiectul inițial prevedea, încă de la început, două etape obligatorii și anume verificarea și aprobarea preliminară, pentru a permite analiza de securitate și validarea eligibilității investiției și, respectiv, realizarea efectivă a investiției, urmată de obținerea dreptului de ședere doar după confirmarea conformității.

În urma comunicărilor și consultărilor instituționale, am înțeles minusurile formulării inițiale și, tocmai pentru a construi un cadru impecabil, am solicitat retragerea proiectului. Nu există niciun alt interes în acest demers decât unul singur: să atragem capital serios în România, în condiții de securitate, transparență și responsabilitate față de statul român și investitori", a conchis el.

Ce este „Golden Visa România”

Propunerea prevedea acordarea unui permis de ședere temporară pentru cinci ani cetățenilor din state din afara UE, SEE și Elveția, în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro în țara noastră, scrie Agerpres.

Proiectul ar fi funcționat similar programelor deja existente în alte state europene: investitorul obținea permisul de ședere, iar la cererea lui, în același document puteau fi incluși și membrii familiei.

Documentul detalia și tipurile de investiții considerate eligibile. Pentru pragul minim de 400.000 de euro, erau acceptate titluri de stat românești, achiziția uneia sau mai multor proprietăți imobiliare păstrate cel puțin cinci ani, investiții în fonduri autorizate în România sau acțiuni la companii cu capital românesc listate la Bursa de Valori București.

„Alte forme de investiţie pot fi stabilite ca eligibile prin ordinul comun al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului şi al Ministerului Afacerilor Interne, adaptând corespunzător pragul valoric”, se precizează în același text al proiectului.