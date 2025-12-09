PUSL cere demisia ministrului Diana Buzoianu: „Nu poți abandona peste 100.000 de oameni fără apă și să spui că nu ai fost informată”

FOTO: PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a organizat marți dimineață un protest în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, solicitând demisia ministrului Diana Buzoianu.

Aproximativ 150.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița se confruntă de o săptămână cu o criză severă a apei potabile – fie nu au deloc apă la robinet, fie primesc apă plină de mâl. PUSL acuză un eșec grav al conducerii ministerului în gestionarea situației.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a fost prezent la protest cu o sticlă umplută cu apă cu mâl, simbol al crizei din teren: „Demisia ar fi trebuit să fie un gest de normalitate. Faptul că doamna ministru Diana Buzoianu nu a demisionat, ne obligă să ieșim în stradă și să-i cerem demisia. Nu se poate ca atunci când abandonezi peste 100.000 de oameni, bătrâni, oameni bolnavi, copii, să vii să ne spui povestea acarului Păun… Politic, pentru tot ceea ce s-a întâmplat, răspunde doamna ministru. Toți ceilalți, dacă sunt vinovați, vor răspunde penal.”

Negoiță a avertizat că lipsa apei afectează sănătatea populației, educația, economia locală și siguranța comunităților, iar „indiferența ministerului agravează un dezastru administrativ”.

„Nu plecăm de aici fără un răspuns clar. Nu vom accepta ca cetățenii să fie tratați ca și cum nu ar exista”, a mai subliniat liderul PUSL.

Protestul vine după declarațiile tranșante făcute cu o zi în urmă în Parlament de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, care a criticat lipsa de responsabilitate de la vârful ministerului: „Îmi pare rău că în anul 2025 am fost nevoiți, mulți dintre noi, să stăm fără apă, numai pentru că unii au spus simplu, dar și-au asumat să fie în funcție de conducere înaltă, de ministru – ‘Nu am fost informată’. Nu ai voie să folosești această frază!” PUSL anunță că va continua demersurile publice și instituționale până la rezolvarea urgentă a crizei și restabilirea accesului la apă curată pentru toți cetățenii afectați.