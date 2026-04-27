Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului. Cu cine îl înlocuiește Ilie Bolojan

Publicat la 11:00 27 Apr 2026 Modificat la 11:00 27 Apr 2026

Ştefan-Radu Oprea, PSD. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Ștefan Radu Oprea via Facebook

Ştefan-Radu Oprea şi-a depus, luni, demisia din funcţia de secretar general al Guvernului.

El va fi înlocuit de Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, reiese dintr-un comunicat transmis, luni, de Guvern.

„Domnul Ştefan-Radu Oprea şi-a depus demisia din funcţia de secretar general al Guvernului astăzi, 27 aprilie 2026. Prin Decizie a Prim-Ministrului Ilie Bolojan, domnul Dan Reşitnec, care, până în prezent, a ocupat funcţia de secretar general adjunct, a fost numit în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru"” transmite sursa citată.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joia trecută, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras din Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a anunțat, tot joi, cine ia locul miniștrilor PSD.

Interimatul la Ministerul Energiei va fi preluat chiar de premier.

Ministerul Energiei - premierul Ilie Bolojan;

Ministerul Justiției - Cătălin Predoiu;

Ministerul Transporturilor - Radu Miruță;

Ministerul Muncii - Dragoș Pîslaru;

Ministerul Sănătății - Cseke Attila;

Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna;

Aceste numiri propuse de Ilie Bolojan vor ajunge pe masa lui Nicușor Dan, care le poate refuza. Intră în vigoare abia după ce președintele semnează decretele de numire. Interimatele pot dura maxim 45 de zile.