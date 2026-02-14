Rareș Bogdan, despre înlăturarea lui Ilie Bolojan: “Niciun liberal nu va vota împotriva propriului premier"

Europarlamentarul a spus că nu vrea nicio funcție în Guvern și a transmis că Ilie Bolojan ar trebui să se concentreze mai mult pe atragerea de investiții. Sursa foto: Hepta

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că nu crede că parlamentarii PNL vor vota împotriva lui Ilie Bolojan, în condițiile în care voci din PSD au spus că premierul ar putea fi înlăturat în următoarele săptămâni, ca urmare a votului pe Legea bugetului.

“Noi nu o să ne dăm jos premierul, nu o să votăm moțiuni împotriva propriului premier. Niciun liberal nu va vota împotriva propriului premier.

Singurul lucru pe care ar trebui să îl înțeleagă Bolojan și echipa guvernamentală este că trebuie să se consulte și să ne informeze. Ca să poată fi ajutat să li se explice oamenilor, să fie sprijiniți nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise. Este vorba de România”, a precizat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul a spus că nu vrea nicio funcție în Guvern și a transmis că Ilie Bolojan ar trebui să se concentreze mai mult pe atragerea de investiții:

“Nu vreau să intru în chestiunile interne. Nu vreau să fiu nici ministru, nici prim-ministru. Mi s-a oferit de două ori să fiu ministru și am refuzat, și în primul guvern Orban, și în guvernul Cîțu, și în guvernul Ciucă, de trei ori chiar. Eu sunt europarlamentar, am o poziție foarte bună la Bruxelles, sunt încă patru ani acolo. Nu doresc să vin în guvern pe nicio poziție.

Eu cred că dialogul va rezolva problemele și chestiunile constructive. Eu vreau doar să îl rog, l-am rugat și personal, l-am rugat și în ședințe, și public, să înțeleagă că șansa României nu este contractarea propriei economii și să deschidă țara spre investiții. Eu în locul lui, aș lua un avion cu 300 de investitori, aș lua 10 miniștri și aș face trei deplasări: la Londra, în SUA și în Orient”.

Rareș Bogdan a precizat că trebuie mai multă voință din partea celor care conduc și a criticat Guvernul Bolojan pentru că “a spus mult și s-a făcut puțin”:

“Nu cred că vreun parlamentar PNL, din cei 73 pe care îi avem, va vota împotriva Legii bugetului, atâta timp cât e propus de un ministru de Finanțe liberal și de un premier liberal.

Dacă nu înțelegem să ne schimbăm abordarea și dacă nu înțelegem să ne jucăm șansele pe care Dumnezeu ni le-a dat în această parte...noi trebuie să participăm la reconstrucția Ucrainei, nu am fost chemați la panelul de la Munchen, trebuie să participăm la reconstrucția Siriei...

Nu e problema mea dacă pleacă sau dacă nu pleacă Ilie Bolojan. Face și o mulțime de lucruri care sunt foarte bune pe scăderea cheltuielilor statului. Dar din păcate spune multe, dar nu reușește să le implementeze. Cert e că s-a spus mult și s-a făcut puțin. Trebuie mai multă voință din partea celor care conduc”.