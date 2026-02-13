“Ilie Bolojan va avea un sfârșit în două-trei săptămâni”. Scenariul unui lider PSD despre înlăturarea premierului

Ionuț Pucheanu a subliniat că în următoarele două-trei săptămâni, Bolojan ar putea fi forțat să demisioneze. FOTO: Agerpres

Vicepreședintele PSD Ionuț Pucheanu a precizat la Antena 3 CNN că Ilie Bolojan ar putea fi înlăturat din fruntea Guvernului în două-trei săptămâni, dacă Legea bugetului nu va fi votată în Parlament. Acest lucru a fost împărtășit și de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, care a spus “probabil că asta va fi urmarea”.

Întrebat despre acest scenariu, Ionuț Pucheanu a spus: “Nu vi se pare logic?! E de clasă elementară. E foarte logic! Domnul Bolojan nu este suma așteptărilor sau Sfintei Treimi. Domnul Bolojan este premierul unei alianțe, care fiind unii de stânga, unii mai de dreapta, fiecare vede rezolvarea problemelor în anumite moduri. Dacă ar fi avut tactul necesar și experiența politică, chiar și la nivel local, ar fi înțeles că beneficia de o largă majoritate și de o largă susținere prin care putea să facă aproape tot ce și-a dorit. Evident, dacă erau lucrurile corecte”, a spus Ionuț Pucheanu.

El a comparat acțiunile lui Bolojan cu cele ale unui medic care a greșit tratamentul pentru un pacient, în acest caz pacientul fiind situația economică a României:

“Cred că dumnealui a văzut pacientul bolnav, și-a însușit rolul de medic. Din păcate, a administrat total greșit medicamentele folosite.

A și spus dumnealui, poate că am greșit, că ar fi trebuit să luăm alte măsuri sau în altă ordine. Dacă ordinea e greșită, chiar dacă în principiu suita de medicamente poate că e cea corectă tot te omoară. Dacă nu te omoară boala, te omoară tratamentul. Suntem în postura de a fi omorâți și de boală, și de tratament”.

Ionuț Pucheanu a subliniat că în următoarele două-trei săptămâni, Bolojan ar putea fi forțat să demisioneze, pentru că e “într-o postură extrme de ingrată”.

“Dacă dă înapoi și acceptă suita de sugestii și reclamații venite din partea partenerilor de coaliție, această imagine de om extrem de hotărât, om care taie în carne vie, se duce, ceea ce înseamnă că îl va frăgezi în interiorul PNL. Dacă menține în continuare direcția, modul intransigent, doar el știe direcția, cum se administrează, cel mai probabil va avea un sfârșit în două-trei săptămâni, odată cu bugetul. On om care ar fi putut scrie istorie dacă nu ar fi fost atât de încăpățânat. Putea fi un Cuza 2 al României”.

La rândul său, europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat noi atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan, după ce România a intrat oficial în recesiune tehnică. El a precizat că deși Ilie Bolojan evită cuvântul “criză economică”, spre deosebire de perioada 2008-2009, cauzele situației actuale sunt factori interni precum “creșterea de taxe și tăierile fără logică”