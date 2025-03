Rețelele sociale din Germania, asaltate cu știri false. Experți: Este vorba despre manipulare, despre încercarea de a inflama emoțiile

Afirmații false despre manipularea buletinelor de vot s-au răspândit pe rețelele sociale în timpul alegerilor din Germania din 2025, stârnind îngrijorări cu privire la viteza cu care dezinformarea se propagă online și la modul în care utilizatorii de internet se pot proteja mai bine.

Evenimentele recente de pe scena globală și geopolitică au generat o avalanșă tot mai mare de narațiuni false și știri fabricate, atât în Europa, cât și dincolo de granițele ei, notează Euronews.

În timp ce Statele Unite se confruntă cu un val de afirmații dubioase lansate de președintele Donald Trump și CEO-ul Tesla, Elon Musk, continentul european este, la rândul său, sub o amenințare constantă din partea dezinformării.

De exemplu, în timpul și după alegerile federale recente din Germania, rețelele sociale au fost invadate de postări înșelătoare privind presupuse fraude electorale, unele dintre ele devenind virale și susținând că numele candidatului partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ar fi lipsit de pe buletinul de vot din Leipzig.

BREAKING: EXPLOSIVE:? ALARMING REPORTS: AfD OMITTED FROM LEIPZIG BALLOTS—DEMOCRACY UNDER THREAT! ?



? Voters in Leipzig are sounding the alarm: ballots are missing the column to vote for the Alternative für Deutschland (AfD) party.



? Multiple complaints have surfaced, yet… pic.twitter.com/r3BykRFeje