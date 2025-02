Șefa POT îl atacă pe Iohannis și după ce și-a anunțat demisia: „E cea mai mare jignire a poporului român din vremea noastră”

Anamaria Gavrilă spune că Iohannis trebuia să plece demult. FOTO: Colaj Inquam Photos/ George Călin/ Hepta

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a declarat luni, după demisia lui Klaus Iohannis, că „s-a întâmplat ce ne-am dorit de atâția ani”. „Iohannis este cea mai mare jignire a poporului român din vremea noastră”.

„S-a întâmplat ce ne-am dorit de atâția ani. Din 21 decembrie speram să nu-l mai vedem pe Iohannis că ne ține prelegeri. E a treia suspendare pe care am depus-o și, deși oameni precum Bolojan, Andronache, Fenechiu, de la PNL, au încercat cu tot felul de tertipuri s-o blocheze, iată că atunci când nu ai înțelegeri cu alți lideri politici, atunci când ai venit în Parlament doar pentru a acționa așa cum își doresc românii, am fost în stradă, am fost alături de ei și ne-au cerut să inițiem această suspendare”, a declarat Anamaria Gavrilă.

„În sfârșit acest capitol se încheie. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat putere să nu renunțăm, să nu fim intimidați de toate minciunile lor, suntem aici și, iată, sper, că s-a făcut o mică dreptate, în sensul că ne-am dorit să-l vedem pe Iohannis că pleacă. Mulțumim celorlalte grupuri parlamentare care s-au alăturat inițiativei POT. Nu va fi ușor mai departe, însă simțim că s-a făcut dreptate astăzi pentru români. Iohannis trebuia să plece demult”, a mai spus șefa POT.

Gavrilă a mai anunțat că „astăzi inițiază și revocarea președintelui Senatului”.

„Astăzi inițiem și revocarea președintelui Senatului, pentru că nu a respectat regulamentul, a venit cu tot felul de minciuni și tertipuri pentru a bloca această inițiativă de suspendare”, a mai spus ea.

Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat luni, la Palatul Cotroceni, că demisionează din funcția de președinte. Acesta a precizat că pleacă din funcție pentru a nu se ajunge la suspendarea sa în Parlament, care „e un demers inutil” și care ar face România „de râsul lumii” pe plan extern. Potrivit Constituției, după demisia președintelui, interimatul funcției va fi asigurat de președintele Senatului, Ilie Bolojan.