Sondaj INSCOP cu 3 zile înainte de vot. Luptă strânsă între doi candidați, Cătălin Drulă cade la 11%

Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu ocupă primele locuri în ultimul sondaj INSCOP Research. Sursă colaj foto: Hepta

28,2% dintre bucureșteni au spus că îl votează pe Daniel Băluță pentru funcția de primar general al Capitalei, 27,1% pe Ciprian Ciucu, 21% pe Anca Alexandrescu și 11,1% pe Cătălin Drulă, potrivit unui sondaj realizat de Inscop Research, potrivit Agerpres.

La întrebarea dacă duminica viitoare vor fi alegeri pentru funcția de primar al Capitalei dumneavoastră personal cât de sigur sunteți că veți merge să votați, 64,6% dintre cei chestionați au răspuns că sigur vor merge la vot, iar 11,5% dintre aceștia au spus că sigur nu vor merge la vot.

În ce privește intenția de vot pentru alegătorii potențiali, adică cei care au exprimat o opțiune de vot (71,2% din totalul eșantionului):

28,2% Daniel Băluță,

27,1% - Ciprian Ciucu,

21% - Anca Alexandrescu,

11,1% - Cătălin Drulă,

6,9% Ana Ciceală

12% - alt candidat.

Situația se schimbă un pic în cazul alegătorilor mobilizați, adică cei care au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot (52,6% din totalul eșantionului). În cazul acestora:

28,9% Ciprian Ciucu,

27,4% Daniel Băluță,

21,2% Anca Alexandrescu,

10,9% Cătălin Drulă,

8,3% pe Ana Ciceală

3,3% alt candidat.

Sondajul a fost realizat de Inscop Research în perioada 2-3 decembrie prin interviuri telefonice, volumul eșantionului fiind de 1.200 de persoane, eroarea maxima admisă plus/minus 2,8%, la un grad de încredere de 95%.