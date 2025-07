Sorin Grindeanu cere ca grupul de ”privați” care îl consiliază pe Ilie Bolojan să publice declarații de avere și de interese

Grindeanu spune că oamenii nu se aşteaptă ca el să fie prieten cu premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, consideră că membrii grupului de lucru coordonat de vicepremierul Dragoş Anastasiu trebuie să respecte legea, respectiv să publice declaraţii de avere şi de intenţie, subliniind că aceştia vor avea acces la informaţii cu caracter secret. Grindeanu anunțase că va sesiza instituțiile statului despre intențiile acestui grup de consultanți privați ai lui Bolojan, pe care îi suspecta că ar avea interes



"Am văzut declaraţiile şi am şi vorbit ieri cu vicepremierul la telefon, explicându-i ce nu mi se pare a fi legal şi ce ar trebui să fie îndreptat. Chiar dacă e un grup care are intenţii extraordinar de bune şi este informal. În momentul în care lucrezi la Guvern, trebuie să ai acces, să ţi se dea acces la informaţii cu caracter secret - nu ştiu dacă au. Doi - cam ar trebui să îţi faci publică o declaraţie de intenţie, cel puţin", a declarat Grindeanu la Parlament, citat de Agerpres.



Potrivit liderului PSD, trebuie respectată legea şi nu trebuie lăsat loc pentru suspiciuni.



"Dacă tu vrei să vorbeşti despre companii, e foarte bine. Nu vreau să fiu înţeles greşit, dar unele dintre ele, ca să dau un exemplu, pot să fie listate la bursă. Tu, dacă eşti un extraordinar de bun analist financiar, dacă nu ai o declaraţie de intenţie transparent şi toate lucrurile să fie cât se poate de clare, laşi loc la suspiciuni, iar acea chestiune de pe bursă poate să fie speculată. Eu nu vreau decât să fie transparenţă şi să se respecte legea într-un mod în care s-a început, în care facem un grup aşa, deasupra, pe nicăieri, fără să îl instituţionalizezi acel grup, fără să spui din cine e format, fără ca acel grup, să vedem, are acces sau nu la informaţii clasificate, dă o declaraţie de avere, că aşa e normal când lucrezi cu informaţie. Ai o declaraţie de avere şi o declaraţie de intenţie? Da. Atunci, aceste chestiuni intră într-o zonă legală. Asta îmi doresc să se întâmple. Până acum nu s-a întâmplat", a transmis Grindeanu.



Reducerea numărului de membri din Consiliile de administraţie şi de supraveghere din companiile de stat, a remuneraţiilor acestora, dar şi plafonarea beneficiilor sunt printre măsurile propuse de Executiv pentru eficientizarea companiilor de stat anunţate marţi de vicepremierul Dragoş Anastasiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.



Grupul de lucru va pregăti o serie de modificări ale legislaţiei privind guvernanţa corporativă.



Premierul Ilie Bolojan a anunţat luni că va forma "un grup de lucru pentru reindustrializarea României", format din manageri din domeniul privat care vor avea rolul de a îmbunătăţi administrarea companiilor de stat.



"Mai mulţi manageri de companii din sectorul privat, experţi care stăpânesc elemente de economie, s-au oferit voluntari să consilieze Guvernul pe tema stabilirii unor indicatori de performanţă, măsurabili şi specifici, care să facă în aşa fel încât managementul companiilor de stat să fie mai bun decât îl avem în prezent. Şi eu caut să beneficiez de aport din sectorul privat în sectoare în care nu stăpânesc toate lucrurile. De exemplu, voi forma un grup de lucru pentru reindustrializarea României, care să ne susţină să scădem deficitul comercial. Acest grup de lucru, în mod evident, va fi format din manageri din sectorul privat, care au o experienţă bună în domeniu, care au generat afaceri, care deja au un potenţial de extindere, ca să ne sfătuiască cum să facem lucrurile mai bine, pentru că ei ştiu mai bine decât noi, făcând aceste lucruri în mod practic. Asta nu înseamnă, subliniez, că un astfel de grup sau cel pe care l-a format domnul Anastasiu vor veni cu nişte propuneri care să interfereze sau să distrugă companii publice de stat sau să interfereze în politici care să le creeze nişte avantaje comerciale directe", a declarat Bolojan, într-o emisiune la B1 TV.