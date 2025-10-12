Sorin Grindeanu, despre legile lui Ionuț Moșteanu: „Vrea să se afirme. Când faci guvernare pe TikTok așa se cheamă”

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu a spus, la Antena 3 CNN, că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, vrea să se „afirme” și face „guvernare pe TikTok”. În această cheie interpretează președintele interimar al PSD urgentarea proiectului de lege privind stagiul militar voluntar.

„Eu înțeleg dorința unor colegi de-ai mei care sunt și au acest început de experiență ministerială și dorința de a face lucruri și e un lucru bun câteodată, dar nu aș duce-o spre o zonă că ne trebuie să ne pregătim de conflict”, a spus Sorin Grindeanu, când a fost întrebat despre urgentarea legii privind stagiul militar voluntar.

Întrebat de realizatoarea emisiunii „Ora de foc”, Oana Zamfir, dacă Ionuț Moșteanu încearcă să se afirme, Sorin Grindeanu a confirmat.

„Toți vor să se afirme, nu doar domnul Moșteanu. Când faci transmisii live din ședințele de Guvern și faci guvernare pe TikTok asta așa se cheamă”, a spus liderul PSD.

Președintele interimar al PSD a comentat și declarațiile șefului Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiță Vlad, care a spus că România va sprijini Republica Moldova în eventualitatea unui atac al Rusiei.

„Nu înțeleg ceea ce vrea să spună în mod exact prin sprijinit. Dar ceea ce știu în mod sigur e următorul lucru: România nu poate să intre într-un conflict fără a ține cont de faptul că suntem țară membră NATO și fără a consulta toate țările. Lucrurile și deciziile nu se iau așa, dar nu înțeleg foarte clar ce a vrut să spună prin sprijin, că uneia să faci ajutor, așa cum se întâmplă acum și în Ucraina și țările din NATO și nu doar ajută Ucraina. Cred că la asta s-a referit și sper că în forma asta privește”, a spus Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.