Sorin Grindeanu nu exclude varianta unui premier tehnocrat: „Poate fi o soluţie”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la ședința conducerii partidului din 20 aprilie 2026. Sursa foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că nu exclude posibilitatea ca următorul premier al României să fie unul tehnocrat.

Întrebat, la Radio România Actualităţi, cum i se pare varianta unui premier tehnocrat, Grindeanu a răspuns:

„A fost respinsă anul trecut când am început discuţiile în această coaliţie, fiindcă şi atunci a existat această variantă. Nu ştiu, haideţi să vedem, n-aş exclude. (...)

Şi aşa e un pic forţat sau sunt forţate regulile astea ale democraţiei când ai un premier de la un partid care a ieşit pe locul trei la alegeri, cum e cazul acum. Dacă se ajunge la o variantă în care toată lumea e de acord cu un nume care are profilul să mulţumească partidele, să spunem, care astăzi compun coaliţia, poate fi o soluţie.

Eu v-am asigurat şi asigur pe toată lumea că atât timp cât vorbim de proiecte în Parlament care să ducă la absorbţia cât mai multor bani europeni, indiferent de poziţia PSD, noi vom fi parteneri, fiindcă sunt lucruri importante pentru România, dincolo de jocurile politice şi aşa vom acţiona”.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu demisionează, PSD ia în calcul, printre altele, să depună o moţiune de cenzură sau să voteze una depusă de alt partid, inclusiv de AUR.

„Mandatul primit ieri de la colegii mei este retragerea încrederii prim-ministrului Ilie Bolojan. Din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a transmis el.

Ce este un premier tehnocrat

Un premier tehnocrat este un prim-ministru care este numit în funcție nu ca reprezentant al unui partid politic, ci ca specialist independent, ales pentru competențele sale profesionale (de obicei în economie, administrație, drept etc.).

Pe scurt:

„tehnocrat” = expert, nu politician de carieră

„premier tehnocrat” = șef al guvernului fără afiliere politică directă sau cu rol politic redus

Ce îl diferențiază de un premier politic

Nu este ales pe baza unui vot politic sau a apartenenței la un partid majoritar.

Este numit, de regulă, în situații de criză politică sau când partidele nu pot forma un guvern stabil.

Se bazează mai mult pe expertiză tehnică decât pe program politic.

Un premier tehnocrat conduce guvernul, dar:

depinde tot de susținerea Parlamentului

poate fi sprijinit de mai multe partide sau de o coaliție temporară

Dacian Cioloș a fost un astfel de premier între 2015–2017, conducând un guvern format în mare parte din miniștri fără afiliere politică directă.