Surse: Tensiuni în coaliție din cauza dezastrului din PMB: Ciucu cere mai mulți bani, PSD se opune. Primarul anunță că face concedieri

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a plâns în coaliție de situația financiară gravă de la PMB. Foto: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a plâns luni atât în ședința coaliției de guvernare, cât și în Biroul Politic Național al PNL, de situația financiară gravă a Bucureștiului și de lipsa fondurilor pentru funcționarea Primăriei Generale și a serviciilor publice. Potrivit surselor Antena 3 CNN, edilul ar fi spus că ia în calcul inclusiv intrarea STB în insolvență și că singurele soluții rămase sunt comasări de instituții, concedieri, majorarea prețului biletelor la transportul public și alte creșteri de taxe locale.

Conform surselor politice, Ciucu a cerut schimbarea formulei de alocare a banilor de la bugetul de stat, astfel încât sectoarele să nu mai primească direct fonduri de la Guvern, iar o parte mai mare din bani să ajungă la Primăria Capitalei. PSD s-a opus însă ferm acestei variante.

„Eu înțeleg că sunt de sacrificiu. Fac reforme, reduc cheltuieli, dau afară oameni, dar haideți să facem să fie bine pentru București”, ar fi spus Ciucu în ședința coaliției, potrivit surselor Antena 3 CNN.

O altă soluție discutată a fost ca primăriile de sector să cedeze voluntar o parte din bugetele lor pentru proiecte mari ale Capitalei, precum termoficarea și transportul public. Sursele politice spun însă că nu există niciun semn că primarii PSD ar accepta această variantă.

Nemulțumiri exprimate și în ședința PNL. S-a vorbit despre intrarea STB în insolvență

Potrivit surselor din PNL, Ciprian Ciucu a vorbit aproape 70% din ședință despre lipsa banilor la Primăria Capitalei. El ar fi spus că ia în calcul inclusiv intrarea STB în insolvență și că singurele soluții rămase sunt comasări de instituții, concedieri, majorarea prețului biletelor la transportul public și alte creșteri de taxe locale.

De asemenea, Ciucu s-a plâns că nu reușește să obțină o majoritate în Consiliul General al Municipiului București, deoarece primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, se opune proiectelor sale și nu are sprijinul PSD.

Primarul general a cerut sprijinul conducerii PNL pentru a putea trece reformele prin Consiliul General.

În replică, Alina Gorghiu i-a transmis că are susținerea Biroului Politic Național, dar că trebuie să ceară sprijin financiar Guvernului. La rândul său, deputatul Gigel Știrbu l-a criticat pe tema fondurilor primite de la bugetul de stat pentru București.

Discuții cu primarii de sector și o nouă ședință de coaliție

Primarul general urmează să aibă în această săptămână o întâlnire cu primarii de sector, cel mai probabil miercuri, în ziua în care vicepremierul Tanczos Barna va discuta cu reprezentanții primarilor din toată țara.

Tot în această săptămână ar putea avea loc o nouă ședință a coaliției de guvernare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află în aceste zile la Bruxelles, unde discută cu reprezentanții Comisiei Europene despre deficitul bugetar și bugetul României. După întoarcerea sa, este așteptată o reuniune a liderilor coaliției.

Sursele politice mai spun că pachetul de măsuri pentru relansarea economică va fi finalizat săptămâna viitoare, iar Guvernul intenționează să-și angajeze răspunderea în Parlament în a doua săptămână din februarie.

În ședința Coaliției a fost abordată și situația finanțării Educației. Rectorii universităților s-au plâns că anul universitar a început deja, există cheltuieli asumate și planuri făcute, iar reducerile cerute de premier sunt greu de aplicat în acest moment.