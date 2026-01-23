Scandalul Băluță-Ciucu continuă. Primarul PSD: „Era previzibil să dea vina pe greaua moştenire şi să acuze PSD de toate problemele”

Anterior, Daniel Băluță l-a atacat pe Ciprian Ciucu pentru intenția acestuia de a majora prețurile la transportul public. Foto: Agerpres

După ce au avut un schimb de replici acide, vineri, pe tema majorării prețului la biletele STB, Daniel Băluță a revenit cu un nou mesaj pentru Ciprian Ciucu, pe care l-a acuzat de „incapacitate administrativă”. Edilul Sectorului 4 îi reproșează primarului general că nu are soluții pentru bucureșteni, pe care i-ar fi mințit în campania electorală, și în schimb dă vina pe „greaua moștenire” și pe PSD pentru „toate problemele posibile”.

Primarul PSD i-a cerut lui Ciprian Ciucu, într-o postare pe pagina de Facebook a PSD București, să înceteze cu „această abordare defăimătoare”.

„Îi transmit domnului primar general că prefer să termin o competiţie pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul, aşa cum face domnia sa, din postura de câştigător. Adevăraţii câştigători, domnule primar general, sunt cei care spun adevărul şi care nu înşeală aşteptările oamenilor, în lipsa de viziune şi de soluţii la problemele urgente ale oamenilor.

Din păcate, însă, primarul general în funcţie şi-a făcut un gest reflex din a da vina pe oricine altcineva, numai pe incapacitatea sa administrativă nu. În acest context, era previzibil ca, în lipsa unor soluţii pentru Bucureşti, să dea vina pe greaua moştenire şi să acuze PSD de toate problemele posibile. Această abordare defăimătoare, însă, trebuie să înceteze”, a scris Băluţă pe Facebook.

Daniel Băluță i-a transmis primarului general că prin conductele sistemului de termoficare al Capitalei circulă agent termic „nu politică sau lacrimile primarului general”, referindu-se la zecile de mii de bucureșteni care nu au avut căldură în ianuarie.



„În ceea ce priveşte 'proiectele inventate' pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, staţia de metrou, şcolile şi grădiniţele, îi recomand şi primarului general să încerce să le implementeze şi să şi le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc.

Eu, personal, mă voi raporta, în continuare, la rezultate şi cred că asta trebuie să facă şi primarul general, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate şi nu lamentări sau de reacţii asociate 'cultului personalităţii'. Voi susţine orice formulă de dialog deschis şi transparent, pentru ca Bucureştiul să se redreseze din toate punctele de vedere.

Ţin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile primarului general”, a conchis acesta.

Anterior, Daniel Băluță l-a atacat pe Ciprian Ciucu pentru intenția acestuia de a majora prețurile la transportul public și i-a cerut să vină urgent cu „un plan concret de regândire a tuturor subvențiilor și a ajutoarelor sociale, precum și cu un set de măsuri clare pentru a redresa situația economică a Capitalei”.

În replică, primarul Bucureștiului, care a spus anterior că situația economică a Capitalei este mai gravă decât se aștepta, i-a reproșat că este populist. „Știu că se pricepe să facă rost de bani din pix, prin decizii politice arbitrare, de multe ori pentru proiecte scumpe si inventate. Totuși, Bucureștiul are nevoie de formule de finanțare predictibile, nu de bugete de bazar, negociate pe sub masa Guvernului”, a spus Ciucu.