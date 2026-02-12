Surse: Vizita oficială a lui Nicușor Dan în SUA ar putea fi influențată de decizia României de a intra în Consiliul Păcii al lui Trump

Nicuşor Dan, înainte de a participa la reuniunea informală a liderilor din cadrul CE, organizată la Castelul Alden-Biesen, Belgia. Foto: Agerpres

Vizita preşedintelui României, Nicuşor Dan, în Statele Unite, pentru a se întâlni cu liderul american, Donald Trump, nu mai este aşa de sigură. Potrivit surselor Antena 3 CNN, aceasta depinde în proporţie de 100% de decizia ţării noastre de a face sau nu parte din Consiliul pentru Pace, iniţiat de preşedintele SUA. Deocamdată, România nu a dat un răspuns clar. Iar din Uniunea Europeană, doar Bulgaria şi Ungaria au anunţat că participă la evenimentul programat joia viitoare, pe 19 februarie, la Washington.

Vizita lui Nicușor Dan la Washington ar fi trebuit să aibă loc în primăvara acestui an.

Declaraţia preşedintelui României, despre o posibilă participare la Consiliul pentru Pace de la Washington

În prezent, la nivelul Administraţiei Prezidenţiale continuă acea analiză extinsă pe care o fac privind implicaţiile pe care le-ar avea participarea României, a Preşedintelui Nicuşor Dan, la Consiliul pentru Pace de la Washington, peste fix o săptămână.

Nu a fost luată nicio decizie, dar partenerii români sunt în consultări directe cu reprezentanţii din Statele Unite ale Americii pentru a vedea care ar fi aceste posibile implicaţii.

"Suntem încă în discuţii cu partea americană şi obiectul discuţiei este care poate să fie statutul unei ţări, care, în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Mai exact: care este formatul discuţiei şi, eventualii observatori, care este rolul lor în această şedinţă?", a explicat Nicuşor Dan, înaintea summitului informal al Consiliului European, organizat astăzi, la Castelul Alden-Biesen, aflat în Belgia.

Întrebat dacă România preferă să nu participe, în cazul în care rolul observatorilor este secund, şeful statului a răspuns astfel: "Depinde, depinde, pentru că, după cum ştiţi, situaţia din Gaza e importantă pentru Europa, România are tradiţional nişte relaţii şi cu Israelul şi cu ţările arabe din zonă, deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii".

Un lucru este sigur: până la sfârşitul acestei săptămâni, a precizat şeful statului, va lua o decizie în legătură cu participarea sa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace. Astfel, în următoarele zile, Nicuşor Dan urmează să afle care sunt posibilele implicaţii pe care le-ar avea România pentru o fi prezentă la evenimentul care va avea loc în capitala Statelor Unite ale Americii.

Întâlnirea lui Nicuşor Dan cu Donald Trump este incertă

Surse Antena 3 CNN au precizat că preşedintele Nicuşor Dan nu îşi doreşte să facă o deplasare doar pentru a asista la discuţiile din cadrul Consiliului pentru Pace, adică să fie doar observator.

Şeful statului român îşi doreşte o întâlnire cu liderul american, Donald Trump, şi, totodată, şi-ar dori ca România să aibă un cuvânt de spus la acest Consiliu pentru Pace. Deci, acestea ar fi condiţiile pe care le înţelegem pentru ca Nicuşor Dan să meargă pe 19 februarie.

Țara noastră amână semnarea de aderare la Consiliul pentru Pace iniţiat de Donald Trump. Sursele citate au mai arătat că şeful statului programează o vizită în Polonia, pentru a consolida relaţia bilaterală.

Președintele României a confirmat pe 6 februarie că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.