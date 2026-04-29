Un deputat PSD a semnat de două ori moțiunea PSD-AUR: Știam de săptămâna trecută de ea

1 minut de citit Publicat la 11:45 29 Apr 2026 Modificat la 11:45 29 Apr 2026

Pe listele depuse la Parlament au fost identificate semnături duble ale unor parlamentari / Foto: Hepta

Este scandal pe semnăturile strânse pentru moțiunea împotriva premierului Ilie Bolojan, după ce pe listele depuse la Parlament au fost identificate semnături duble ale unor parlamentari. În plus, un deputat PSD susține că știa încă de săptămâna trecută despre moțiunea comună și că a semnat pentru aceasta.

Deputatul PSD Dorin Popa ar fi semnat de două ori pe listele cu semnături.

„Nu am știu să vă spun (n.red. când a semnat la PSD). Săptămâna trecută, nu mai rețin exact data”, spune deputatul PSD Dorin Popa.

El susține că parlamentarii știau pentru ce anume trebuie să semneze.

„Pentru moțiune ni s-a spus să semnăm, săptămâna trecută, luni cred că a fost. Era lista pe masă și au semnat colegii.”

El a continuat spunând că: „Nu mi-a zis cineva anume. Era lista pe masă, am întrebat ce e cu lista asta și ni s-a spus că este lista pentru semnături pentru moțiunea de cenzură”.

PSD și AUR au depus moțiune de cenzură comună împotriva premierului

Liderul AUR, George Simion, a anunțat, marți, că partidul său, alături de alți reprezentanți ai opoziției și de PSD, au strâns semnăturile necesare pentru a iniția procedura de demitere a Guvernului Bolojan.

Preşedintele Alianței pentru Unirea Românilor a mai spus că nu exclude un guvern cu PSD.

"Niciodată să nu spui niciodată. Mai întâi trebuie să trecem moțiunea", a spus George Simion în timpul conferinţei de presă.

Ulterior, și Partidul Social-Democrat (PSD) a anunţat, marți, că a obținut sprijinul unei majorități parlamentare pentru moțiunea de cenzură împotriva prim-ministrului României, Ilie Bolojan. Social-democrații au subliniat că "demersul este unul democratic și necesar pentru schimbarea modului de guvernare".

Potrivit surselor Antena 3 CNN, după acest vot, Nicușor Dan va convoca consultări cu partidele parlamentare pentru ziua de miercuri, 6 mai.

Ilie Bolojan a declarat că nu va demisiona din funcția de premier înainte de votul asupra moțiunii și l-a avertizat pe Nicușor Dan că nimic nu oprește PSD să inițieze acțiuni politice inclusiv împotriva sa.