Un proiect de ordin al Ministerului Educației, redactat cu 3 greşeli gramaticale într-o singură frază. Cum a reacţionat Daniel David

1 minut de citit Publicat la 16:14 21 Noi 2025 Modificat la 16:14 21 Noi 2025

Daniel David, ministrul Educaţiei şi Cercetării. Sursa foto: Agerpres

Un proiect de ordin al Ministerului Educației a fost redactat cu trei greșeli gramaticale și de ortografie, într-o singură frază. „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei” - este fraza care a pus într-o lumină proastă ministerul condus de Daniel David. "Am luat măsuri și au primit avertisment cei care au redactat acel text", a reacţionat ministrul Educației, conform ebihoreanul.ro.

Fraza respectivă a fost publicată pe 19 noiembrie, pe site-ul Ministerului Educației, în cadrul proiectului de ordin privind temele de acasă, format din 14 articole. „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei”, se arată în articolul 2, alineatul 1, al proiectului de act normativ.

Chiar dacă fraza are doar 12 cuvinte, a fost "loc" de trei greşeli gramaticale şi e vorba despre: o virgulă între subiect și predicat, o virgulă în plus după „dificultate” și un „i” în minus la cuvântul „elevi”.

Într-o conferință de presă susținută joi la Oradea, ministrul Daniel David a făcut referire la această eroare:

„Așa este, știu despre ce e vorba. Am luat măsuri și au primit avertisment cei care au redactat acel text. Eu știu că s-a corectat de aseară”.

Apoi, Daniel David a completat: „Este un ordin de ministru care circulă în cabinetului ministrului din punct de vedere administrativ. Este o problemă, iar oamenii care s-au ocupat de acest lucru, repet, au primit avertisment”.

Sursa amintită mai notează că, în ciuda măsurilor anunţate de Daniel David, documentul era disponibil pe site-ul Ministerului Educației chiar în timp ce ministrul Educaţiei ținea conferința de presă la Oradea şi că actul normativ persista în greşeli. Cuvântul „elevii” fusese într-adevăr corectat, dar virgulele au rămas în locurile greșite.