USR: Guvernul a pierdut 680 de posturi între ministere și 160 de milioane de lei

Uniunea Salvați România atrage atenția asupra haosului administrativ în care se află direcțiile de tineret din România, pierdute între ministere și lăsate fără finanțare pentru proiecte destinate tinerilor. De la înființarea Ministerului Familiei și Tineretului în 2022 și până astăzi, aceste direcții au fost ignorate, în ciuda unei organigrame de 686 de posturi și a unui cost anual de peste 160 de milioane de lei suportat de bugetul de stat.

USR solicită Ministerului Muncii să preia de urgență direcțiile de tineret și să le includă în organigrama sa, astfel încât acestea să poată primi bugete și să înceapă să funcționeze în interesul tinerilor. Totodată, USR o cheamă în Parlament pe ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, pentru a da explicații în Comisia pentru Muncă și Protecție Socială pe această temă. Este esențial ca Guvernul să ofere răspunsuri și să ia măsuri urgente pentru a pune capăt acestui blocaj administrativ care afectează tinerii și sportul din România.

"Au pierdut 680 de posturi între ministere, de trei ani de zile. Ce român își permite luxul să nu aibă nimic de făcut trei ani dar să fie plătit? Am crezut ca vremurile astea cu timpul trece leafa merge au apus cu Ceaușescu dar nu, și culmea absurdului este că cei care își doreau să muncească au primit salariu trei ani dar nu și proiecte de făcut sau bugete pentru tineri. Din cele 42 de direcții de tineret care trebuiau să ajungă la Ministerul Familiei și Tineretului și apoi prin absorbție la Ministerul Muncii nu a ajuns niciuna integral și salariile au rămas să fie plătite din bugetul pentru sport deși nici pe sport nu au putut face proiecte căci oficial trebuiau să aparțină de alt ministru. S-au pierdut așa peste 30.000.000 de euro în salarii fără proiecte, când și la tineri avem printre cele mai mari rate de șomaj din UE și la sport o cruntă lipsă de resurse. Doar în 7 județe au încercat preluarea dar și acolo doar directori pe foaie, fără patrimoniu sau bugete de proiecte. Am chemat ministra muncii în Parlament să reparăm această risipă", a declarat Oana Țoiu, deputată USR.

Din 156 de tabere pentru elevi și tineri, doar 60 sunt funcționale și banii europeni pentru investiții în renovare au fost pierduți pentru ca nimeni nu a aplicat la timp pentru ei pentru ca de ani de zile și patrimoniul de tineret e rătăcit între instituții.

"Avem sute de angajați la direcțiile județene pentru sport și tineret care vor să muncească, dar statul îi plătește ca să nu facă nimic. Sunt direcții fără buget pentru activități, fără fonduri pentru infrastructură, fără o strategie clară. Iar tinerii și sportivii sunt cei care pierd zi de zi. Vorbim despre aproape 200 de milioane de lei care ar putea fi folosiți pentru investiții în infrastructura sportivă. De exemplu, cu acești bani am putea construi 20 de bazine olimpice didactice în toată țara. În schimb, Agenția Națională pentru Sport are doar 15 milioane de lei pe an pentru întreținerea bazelor sportive existente. În loc să reparăm terenuri și să investim în viitorul sportului românesc, menținem artificial posturi care nu produc nimic. Am semnalat oficial problema încă din 2024, dar Guvernul a ales să tacă", a explicat Brian Cristian, deputat USR.

Deputații USR au solicitat deja explicații din partea ministerelor implicate, dar până acum nu au primit niciun răspuns clar.

USR susține descentralizarea administrativă ca soluție pe termen lung pentru evitarea unor astfel de blocaje birocratice. România nu își poate permite să piardă fonduri și să lase tinerii fără resurse, în timp ce banii publici sunt risipiți în haos administrativ. USR va continua să facă presiuni pentru ca această problemă să fie rezolvată cât mai curând.