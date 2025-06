USR spune că există o „cerință destul de fermă” din partea Comisiei Europene pentru majorarea TVA: „Pentru noi nu e o linie roșie”

Preşedintele USR, Dominic Fritz. Foto: agerpres

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat joi, după consultările cu Nicușor Dan, că „din partea Comisiei Europene pare să existe o cerință destul de fermă în privința TVA”. Declarația vine în contextul în care Președintele s-a opus majorării TVA de la 19% la 21% în pachetul măsurilor de austeritate.

„Noi am fost împotriva majorării TVA, noi credem că există alte variante pentru a crește veniturile: creșterea accizelor pe tutun și alcool, impozitarea mai mare a jocurilor de noroc. În același timp, acceptăm și faptul că din partea Comisie Europene pare să existe o cerință destul de fermă în privința TVA și exact asta e chestiunea în care trebuie să găsim pachetul ideal”, a declarat Fritz.

„Chiar dacă nu suntem încântați de creșterea TVA nu e o linie roșie pentru noi, dacă la sfârșit pachetul de măsuri arată o voință de reformă reală. Dar astea sunt discuții pe care le vom avea și azi și sunt încrezător că vom ajunge la o concluzie”, a mai spus Fritz.

Întrebat cine trebuie să își asume măsura asta, președintele USR a răspuns: „La sfârșit cei care formează această Coaliție trebuie să își asume acest pachet de măsuri, iar Președintele nominalizează premierul, așa scrie în Constituție. Noi vom face tot ce ne stă în putere să intărim acest braț al guvernării.”

Liderul USR a spus după consultări că discuția cu președintele a fost „foarte productivă” și că i-au transmis acestuia că îl susțin pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

„Discuțiile cu cele patru partide arată un fundament promițător pentru reforme. Și pot să adaug că aici există o diferență de ton și atitudine față de discuțile din decembrie anul trecut. Noi atunci am cerut un moment al adevărului, al transparenței pentru finanțele țării și am cerut o frână de urgență pentru cheltuieli. DIn păcate, atunci nu am reușit să ne impunem.

Acum suntem într-o situație în care acest adevăr e pe masă. Frâna de urgență pe partea de cheltuieli nu va fi de ajuns. USR crede că trebuie făcute tăieri de cheltuieli, trebuie să eșalonăm anumite investiții și abia apoi putem să creștem din venituri”, a declarat Fritz.

Acesta a vorbit și despre riscul ca România să piardă bani din PNRR.

„Există o realitate că avem PNRR unde depindem de bani europeni, iar acești bani sunt condiționați de anumite așteptări ale Comisie Europene, care ne vor lăsa să folosim acești bani, și sunt multe miliarde, doar dacă o să creștem și veniturile, adică taxele.

Asta e discuția care a acum a rămas. E ultimul pas către un acord, care exact e acest pachet de măsuri fiscale care din punctul nostru de vedere trebuie să fie cât de limitat posibil și nu trebuie să aibă un impact negativ asupra economiei.

Suntem încrezători că vom putea să formăm un guvern care va arăta altfel ca cele trecute. suntem gata să fim luptători alături de Ilie Bolojan pentru un stat care se reformează din temelii în favoarea cetățenilor”, a mai spus Fritz.