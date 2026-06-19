Veștea a discutat cu Nazare, "actualul și viitorul ministru al Finanțelor", și anunță că nu va face "o schimbare de 180 de grade"

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri, pe Facebook, că a discutat cu Alexandru Nazare, pe care l-a prezentat drept "actualul și viitorul ministru al Finanțelor". FOTO: Facebook Adrian Vestea

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri, pe Facebook, că a discutat cu Alexandru Nazare, pe care l-a prezentat drept "actualul și viitorul ministru al Finanțelor", despre execuția bugetară, perspectivele pentru următoarele luni și măsurile care urmează să fie incluse în programul de guvernare. El a avertizat asupra riscului ca România să fie retrogradată la categoria "junk" de către agențiile de rating, pe fondul prelungirii crizei politice.

Veștea a afirmat că și-a dorit continuitate la conducerea Ministerului Finanțelor, pe care l-a descris drept unul dintre cele mai importante ministere, în contextul provocărilor economice și bugetare din perioada următoare.

Potrivit acestuia, discuția cu Alexandru Nazare a vizat execuția bugetară de până acum, perspectivele pentru lunile următoare, dar și măsurile concrete care vor fi incluse în viitorul program de guvernare.

Veștea a subliniat că România trebuie să continue pe o linie de prudență bugetară, în special în ceea ce privește reducerea cheltuielilor statului. În același timp, el a arătat că este nevoie de o înțelegere corectă a realităților sociale și economice, pentru relansarea consumului și recâștigarea încrederii, inclusiv în relația cu mediul de afaceri.

Acesta a susținut că ultima lună și jumătate de criză politică nu a fost benefică pentru România și a avertizat că incertitudinea guvernamentală poate provoca daune și mai mari dacă nu se ajunge rapid la instalarea unui nou Executiv.

"Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi", a transmis Veștea.

El a avertizat și asupra riscului ca România să fie retrogradată la categoria "junk" de către agențiile de rating, pe fondul prelungirii crizei politice. O astfel de evoluție, a spus el, ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului.

Veștea a anunțat că, imediat după votul de învestitură, va iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului. Scopul acestui demers este consolidarea încrederii în economia României și evitarea unui scenariu negativ pentru ratingul țării.

În finalul mesajului, Adrian Veștea a afirmat că nu va promite o schimbare radicală, ci va miza pe echilibru și responsabilitate.

"Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară", a transmis acesta.

El a mai spus că nu a crezut niciodată în ideea "după mine, potopul", ci în datoria de a face bine țării și națiunii, adăugând că stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât actuala formulă guvernamentală.