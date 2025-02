Victor Ponta, despre un tandem cu Călin Georgescu: „Nu exclud o colaborare cu nimeni”

Ponta a anunțat că este „foarte hotărât” să candideze la alegerile prezidențiale. Foto: Inquam Photos / George Călin

Victor Ponta refuză să-și anunțe oficial candidatura la alegerile prezidențiale din mai, deși deja și-a lansat un site de candidat, unde a publicat și un formular pentru strângerea semnăturilor. Întrebat, miercuri, la Antena 3 CNN, dacă are de gând să facă un tandem cu Călin Georgescu, Ponta a spus că „nu exclud o colaborare cu nimeni”.

„Cu acordul și știința mea, sunt foate mulți voluntari care vor să strângă semnături. Într-un timp foarte scurt voi anunța decizia mea, dar sunt foarte hotărât să nu fug, să nu mă ascund, să nu-mi fie frică sau lene, să mă implic cu toate puterile mele într-un moment foarte greu pentru România, cel din luna mai. Sunt voluntari, sunt oameni și dintre cei peste cinci milioane care m-au votat și alții care l-au votat pe domnul Iohannis și le pare rău. E vorba de voluntari și atât, nu de partide”, a declarat Ponta, la Antena 3 CNN.

Ponta a precizat că nu vizează un electorat anume, ci „pe toți românii”.

„E absolut normal să încerc să-i conving pe toți românii să-și dea seama cât de important e momentul mai și să voteze pentru ceva, nu contra, de fiecare dată când s-a votat contra a fost rău. Eu încerc, dacă voi candida, să-i conving pe români să fie alături de proiectul meu. Românii au votat cum vor ei, nu cum le spune cineva de la un partid sau de la televiziuni”, a continuat el.

Ponta, tandem cu Călin Georgescu?

Întrebat în ce măsură se așteaptă să fie dat afară din PSD dacă își anunță candidatura la prezidențiale, Ponta a răspuns: „Îmi asum absolut tot ceea ce fac și consecințe, am trecut în acești zece ani printr-o perioadă foarte grea, am fost și exclus pentru că am susținut guvernul, mi s-au făcut dosare penale, mi s-a luat doctorat, nu mi-e frică, momentul e prea important să gândim cu frică”.

Chestionat, de asemenea, dacă are de gând să facă un tandem cu Călin Georgescu, Ponta a spus: „Asta cu siguranță nu am discutat, mă cunosc cu domnul Georgescu, nu ne-am văzut în ultimii ani deloc, sunt idei ale lui cu care sunt de acord, altele pe care le privesc altfel. Nu exclud o colaborare cu nimeni pentru că România are nevoie să strângem forțe să ieșim din criza asta cumplită”.

Totodată, Ponta a fost întrebat dacă își va anunța demisia din PSD sau va așteapta să fie dat afară.

„Sunt convins că relația dintre mine și alegătorii PSD pe care i-am reprezentat cu cinste e o relație foate importantă, personală. Voi anunța foarte curând toate deciziile pe care le iau. Față de acum zece ani, când eram mai tânăr și mai repezit, când sunt decizii importante să le gândesc foarte bine”, a spus el.

Ponta a explicat și de ce a afirmat că nu îi este frică să candideze.

„Cu siguranță vă amintiți că pentru faptul că am îndrăznit să candidez contra lui Iohannis, care a fost favoritul sistemului, am suferit și eu, și familia și apropiații mei foarte mult. Le-am trecut pe toate, m-au întărit și cred că e momentul să nu ne mai fie frică. Cu ce se întâmplă în America și peste tot, ai voie să fie patriot, să spui că România să fie pe primul loc. Acum zece ani nu aveai voie să spui asta și am fost sancționat pentru asta.

Victor Ponta a continuat spunând că „ar fi foarte rău ca cineva să aibă interzis să candideze fără să facem ce a cerut Comisia de la Veneția, și anume – probe publice, nu secret și o procedură clară. Cred că românii au dreptul să voteze ei pe cine vor – că le place de X, de Y, de Z. Nu cred că ne mai permitem să facem experimente democratice pentru că situația e de criză fără precedent”.

Acesta a mai adăugat că e nevoie de un candidat care să fie eficient, „altfel decât Klaus Iohannis, până în 2030”: „Dacă voi candida, am spus foarte clar, și apropo de congresul PSD, eu nu m-am dus acolo să spun dați-l deoparte pe Antonescu, să-l puneți pe Ponta, dacă candidez, va fi independent. (...) Am vorbit anul trecut, mai întâi cu Ciolacu, un om pe care-l apreciez și pe care l-am votat, și cu dl. Bolojan. Le-am spus punctul meu de vedere – nu că e vorba de Antonescu sau de altcineva – ori propun un candidat care aduce o schimbare radiclă și se înscrie în noua politică mondială a echipei Trump-Musk, ori dacă nu, eu nu voi susține un candidat doar pentru că așa s-a decis între câțiva șefi de partid. (...) Mai spun o dată, eu nu voiam să nu fie Antonescu, să fie Ponta, voiam să văd că vin cu un candidat care să mă reprezinte și să fie eficient, altfel decât Klaus Iohannis, până în 2030. Voiam să fie un candidat pe care să pot să-l votez nu doar pentru că îmi spune partidul. Dacă trebuie neapărat să vă dau eu un exemplu, eu l-aș fi văzut pe domnul Ioan Aurel Pop, dar nu sunt eu deținătorul adevărului absolut”.

Întrebat dacă intrarea sa în cursa petru Cotroceni îl va favoriza pe Călin Georgescu, Ponta a răspuns: „E o întrebare tendențioasă, eu nu intru să favorizez pe nimeni și nu intru să candidez contra nimănui, vreau ca fiecare român să aibă opțiuni, să nu voteze contra. De fiecare dată când au votat contra – contra lui Firea, a ieșit Nicușor, contra lui Ponta, a ieșit Iohannis, contra lui Năstase, a ieșit Băsescu. Foarte rău a fost de fiecare dată. Dacă pe 15 martie sunt cinci-șase-șapte candidați, trebuie ca românii să voteze pe cine vor ei”.