Viorica Dăncilă, mesaj-șoc: Îmi este teamă că soțul și fiul meu vor fi ținta unor atacuri!

Candidatul PSD la președinția României, Viorica Dăncilă, a afirmat, joi, că se teme ca fiul și soțul său să nu devină ținta unor atacuri, de orice fel.

Citește și: Cazul sfâșietor care a impresionat-o pe Ramona Ioana Bruynseels: Mamă a cinci copii, este singură la bătrânețe

"Am văzut că în ultima perioadă nu există nicio limită. Știți foarte bine că fiul meu a fost atacat, știind foarte bine că acest mod în care ei consideră că o campanie electorală nu trebuie să se desfășoare pe argumente, pe lucruri pe care vrem să le facem pentru oameni, ci pe atacul la persoană, mă aștept la orice atac din partea lor.

Am văzut mulți dintre candidați, am văzut președintele României care nu a ezitat nicio clipă să jignească și în loc să vină la o dezbatere, cum ar fi fost normal într-o campanie electorală, a venit numai cu jigniri, numai cu lucruri care efectiv cred că nu interesează pe oameni", a spus Viorica Dăncilă.

Potrivit acesteia, familia sa a devenit o țintă deoarece nu există lucruri ilegale care să fie speculate de advesarii politici.

"Soțul meu este un om retras, nu l-ați văzut niciodată în prim-plan, m-a susținut și mă susține foarte mult. Fiul meu, la fel. Nu sunt oameni implicați în politică. Șeful meu este un profesionist, esta manager la o unitate privată de foarte mulți ani, din 1999.

Dar am văzut că deja în spațiul public au apărut acuzații, ne așteptăm la orice lucru. Dar vom merge mai departe. Dacă nu am nimic legat nici de case, nici de fonduri europene, nu am nimic care să poată fi atacat din punct de vedere al justiției, vine atacul la persoană și atacul la familie", a adăugat Viorica Dăncilă.

Citește și: Mircea Diaconu, la Sinteza zilei. Ce întrebare i-ar adresa lui Klaus Iohannis într-o confruntare directă

Anterior, Viorica Dăncilă a afirmat la un alt post TV că se teme că fiul său, angajat la Curtea de Conturi chiar în mandatul său de premier, va fi demis de noua conducere politică a României. Dăncilă a spus că ia în calcul și ca soțul său, angajat la Petrom, să fie demis.

"Îmi este teamă și pentru fiul meu, îmi este teamă și pentru soțul meu. Îmi e teamă de atacuri. Mă aștept la orice atac. M-au catalogat în fel și chip, dar îi anunț că am puterea să mă lupt. Am fost atacată că am înfiat un copil, mă aștept la orice. Nu mă așteptam să se coboare atât de jos. Să se lupte cu mine, sunt mai puternică decât ei toți. Familia mea nu e implicată în politică. Fiul meu este extrem de discret.”, a declarat Viorica Dăncilă, la România TV.

Citește și: Ramona Ioana Bruynseels, la Sinteza zilei: Ce întrebare i-ar adresa lui Iohannis într-o confruntare directă