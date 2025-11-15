Antena 3 CNN Sport Cine transmite la TV Bosnia şi Herţegovina - România, meci din preliminariile CM 2026

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 10:00 15 Noi 2025 Modificat la 10:15 15 Noi 2025
dennis man dreapta si valentin mihaila stanga
România vine la Zenica cu 3 puncte sub Bosnia, în Grupa H. Foto: Getty Images

Penultimul meci din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026 al României se joacă pe Stadionul "Bilino Polje", din Zenica, Bosnia şi Herţegovina. Meciul se va vedea live, începând cu ora 21:45, în direct la PrimaTV.

România încă poate ajunge la Mondialele din 2026. După o victorie dramatică cu Austria, cu gol înscris în ultimul minut, România vine la Zenica cu 3 puncte sub Bosnia, în Grupa H.

Bosnia şi Herţegovina vine, la rândul său, după un 4-1 cu Malta, fiind pe locul 2 în Grupă, cu 13 puncte.

Meciul se poate vedea, în direct de la ora 21:45, la PrimaTV. Ultimul meci din preliminarii va avea loc pe 18 noiembrie, pe Arena Naţională, împotriva celor de la San Marino.

Clasamentul Grupei H

  1. Austria - 15 puncte
  2. Bosnia şi Herţegovina - 13 puncte
  3. România - 10 puncte
  4. Cipru - 8 puncte
  5. San Marino - 0 puncte

