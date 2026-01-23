1 minut de citit Publicat la 23:20 23 Ian 2026 Modificat la 23:20 23 Ian 2026

Cristi Chivu va purta torţa olimpică pentru Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2026/ foto: Hepta

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano, va purta torţa olimpică pentru JO de iarnă Milano Cortina. Anunţul a fost făcut de clubul italian. Competiţia va avea loc în perioada 6-22 februarie. “Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, a transmis Inter Milano.

Antrenorul român Cristi Chivu (45 de ani) va avea, deci onoarea, de a purta flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina din acest an.

Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc între 6 și 22 februarie, în orașele italiene Milano și Cortina d'Ampezzo.

CRISTIAN CHIVU PORTERÀ LA TORCIA OLIMPICA ??



L'allenatore nerazzurro è ufficialmente Tedoforo di Milano Cortina 2026!@milanocortina26 pic.twitter.com/EtehxDf0O2 — Inter ⭐⭐ (@Inter) January 23, 2026

Cine poartă drapelul României la ceremonia de deschidere

România a anunțat lotul de 29 de sportivi care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano–Cortina. Tricolorii vor avea 7 purtărori de drapel, prezenți la cele 4 ceremonii de deschidere, iar patinatoarea Julia Sauter va purta steagul la ceremonia principală de la Milano.

„România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 2026. Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată azi de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român”, a transmis COSR, pe Facebook.