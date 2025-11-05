Mircea Lucescu, despre moartea lui Emeric Ienei: Un om extraordinar, un gentleman. O pierdere importantă pentru noi toţi

Emeric Ienei a murit la 88 de ani. Foto: Facebook/FC Bihor

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Mircea Lucescu a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre dispariţia lui Emeric Ienei. Profund afectat de trecea în nefiinţă a legendarului antrenor, Mircea Lucescu a primit cu tristeţe vestea.

„Din câte ştiu eu suferea de mult timp de o boală care ştiu că ducea la acest sfârşit. Este o pierdere importantă pentru noi toţi, mai ales cei care am activat în domeniul în care el s-a impus ca un om extraordinar, un gentleman, antrenor deosebit, o carieră îndelungată, un om care a ajutat jucătorii tineri să-şi traseze un drum în viaţă.

Cariera mea şi a lui s-au înlănţuit. L-am întâlnit când era antrenor la FC Bihor şi eu eram la Corvinul. Mai târziu la Steaua el și eu la Dinamo, la echipa națională împreună o perioadă foarte scurtă. Mi-a lăsat impresia unui om deosebit, o bunătate deosebită şi un foarte bun antrenor. Nu întâmplător a obţinut rezultatele pe care le-a obţinut. Pierderea lui este resimţită de întreg fotbalul românesc pentru că a acoperit o perioadă foarte importantă din acele momente care au adus glorie fotbalului nostru şi rezultatele pe care le-a obţinut au avut la bază şi munca lui deosebită”, a declarat Mircea Lucescu.

Legendarul antrenor orădean de fotbal Emeric Ienei a încetat din viață miercuri, la vârsta de 88 de ani. În ultima perioadă, acesta ar fi fost internat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor unde era tratat pentru pneumonie