Premieră tristă pentru România, la gimnastică: Țara noastră nu s-a calificat în nicio finală a Campionatului Mondial de la Rotterdam

Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 4 la sol și pe locul 7 la bârnă. Foto: Profimedia Images

România a avut parte de o premieră tristă la Campionatul Mondial de gimnastică de la Rotterdam: țara noastră a ratat calificările în toate finalele individuale feminine. Mai mult, a fost ratată şi finala pe echipe, în care se va lupta pentru trei locuri calificante direct la Jocurile Olimpice din 2028.

La proba pe echipe s-a mai întâmplat ca România să rateze finala, însă la finalele individuale (aparate sau individual-compus) este pentru prima oară când România nu are o gimnastă reprezentativă.

La CM2025, Sabrina Maneca-Voinea şi Denisa Golgotă s-au clasat pe locurile 4, respectiv 7 la sol, Maneca-Voinea având şi un loc 7 la bârnă.

De această dată însă, toate finalele au fost ratate. Cea mai bună clasare a avut-o Alexia Blănaru (50.132 puncte, locul 52, la individual-compus). Echipa României a adunat un total de 151,996 puncte (locul 19).

În finala pe echipe s-au calificat China, SUA, World Gymnastics 2 (formată din gimnaste sub drapel neutru), Italia, Japonia, Franţa, Canada şi Brazilia.

România a mai fost reprezentată la CM2026 de Nicholas Ţarcă, dar nici el nu a atins vreo finală. În clasamentul la individual-compus a fost pe locul 80 (73.099 puncte).

Campionatul Mondial de la Rotterdam continuă marţi, cu finala masculină pe echipe, urmată de cea feminină, miercuri. Joi şi vineri vor avea loc finalele la individual-compus, iar sâmbătă şi duminică cele pe aparate.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 11 ani, prin Marian Drăgulescu, argint la sărituri, şi Larisa Iordache, bronz la individual-compus, la CM de la Glasgow.

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean, cu 12 medalii, din care 6 de aur şi Marian Drăgulescu, cu 10 medalii, din care 8 de aur. Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale la echipă.