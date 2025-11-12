Roya era o mireasă-copil din Afganistan. Cum a reușit, la 30 de ani, să ajungă una dintre cele mai bune culturiste din Europa

Publicat la 11:16 12 Noi 2025

Roya Karimi a ajuns campioană europeană la culturism. Sursa foto: Roya Karimi Fitness Coach

Cu greu ți-ai putea imagina că, în urmă cu doar 15 ani, era o adolescentă căsătorită cu forța în Afganistan și mamă la o vârstă fragedă. Astăzi, la 30 de ani, Roya Karimi este una dintre cele mai apreciate culturiste din Europa și se pregătește să participe la Campionatul Mondial de Culturism. Ascensiunea ei a fost fulgerătoare – a început să practice sportul la nivel profesionist acum mai puțin de doi ani, potrivit BBC.

Drumul ei spre această scenă a început când a fugit din Afganistan, împreună cu mama și fiul ei, căutând refugiu în Norvegia. Acolo și-a reconstruit viața, și-a continuat studiile, a devenit asistentă medicală și și-a cunoscut viitorul soț, Kamal Jalaluddin, și el pasionat de culturism.

„În Afganistan, nici măcar nu aveam voie să fac exerciții”

Pentru Roya, sportul a fost mai mult decât o pasiune – a fost o eliberare.

„De fiecare dată când merg la sală, îmi amintesc că a fost o vreme, în Afganistan, când nici măcar nu aveam voie să fac exerciții în mod liber”, a spus ea pentru BBC News Afghan.

Viața Roiei a fost o luptă continuă cu tradițiile restrictive și o încercare de a-și reconstrui identitatea, devenind o sursă de inspirație pentru femeile din Afganistan, unde libertățile lor sunt acum sever limitate.

„Am avut norocul să pot scăpa din acea situație, dar multe femei încă nu au cele mai de bază drepturi ale omului, cum ar fi educația. Este cu adevărat trist și sfâșietor”, spune ea.

În 2011, cu mult înainte ca talibanii să revină la putere, Roya a decis că „nu voia acea viață”. A fugit din țară, lăsându-și soțul în urmă – un gest extrem de riscant pentru o femeie afgană. În Norvegia, a trebuit să învețe limba, să se adapteze unei culturi liberale și să muncească pentru a-și întreține familia. În cele din urmă, a reușit.

„Când un bărbat este alături de o femeie, se pot întâmpla lucruri uimitoare”

Culturismul i-a schimbat viața. L-a cunoscut pe Kamal în sala de sport, iar sprijinul lui i-a dat curajul să treacă la nivelul profesionist.

„Înainte să-l întâlnesc pe Kamal, făceam sport, dar nu la nivel profesionist. Sprijinul lui mi-a dat curajul să aleg o cale competitivă și care sparge tabuuri. Cred că, atunci când un bărbat este alături de o femeie, se pot întâmpla lucruri uimitoare.”

Acum 18 luni, Roya a renunțat la cariera de asistentă medicală pentru a se dedica complet sportului. A fost o decizie riscantă, dar adevărata provocare, spune ea, a fost să se elibereze de constrângerile mentale și sociale.

„Cea mai mare provocare a fost să depășim granițele și tiparele pe care alții le-au impus asupra noastră – regulile nescrise stabilite în numele tradiției, culturii, religiei sau oricare ar fi fost ele. Dar atunci când decizi să inovezi, trebuie să te eliberezi de aceste tipare.”

S-a calificat la Campionatul Mondial de la Barcelona

Succesul ei nu a venit fără preț. Ținutele de scenă – bikini, păr desfăcut, machiaj puternic – contrastează puternic cu normele din țara natală, iar pe rețelele sociale a primit insulte și chiar amenințări cu moartea. Roya nu le lasă să o afecteze:

„Oamenii văd doar înfățișarea mea și costumul de baie. Dar în spatele acestei aparențe sunt ani de suferință, efort și perseverență. Aceste succese nu au venit ușor.”

În același timp, folosește mediul online pentru a vorbi cu femeile din Afganistan despre sănătate, încredere și puterea de a-ți reconstrui propria identitate.

După o serie de victorii importante – aur la Stoperiet Open și la Norway Classic 2025, urmate de un titlu european – Roya s-a calificat la Campionatul Mondial de la Barcelona.

„Simt în mine un profund sentiment de fericire, mândrie și onoare...a fost un drum incredibil de greu pe tot parcursul anului, dar pas cu pas am reușit să obțin medalii de aur pe parcurs,” mărturisește ea.

De pe margine, soțul și fiul ei o susțin la fiecare pas.

„S-o văd pe Roya pe scenă a fost împlinirea unui vis pe care l-am construit împreună,” spune Kamal.

Dar pentru Roya, această competiție înseamnă mai mult decât medalii: „Mă simt puternică mental și complet pregătită să dau tot ce am mai bun, sperând să fac istorie și să stabilesc acest record în numele fetelor și femeilor afgane, pentru prima dată.”