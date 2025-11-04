Un antrenor de fotbal de 44 de ani a murit în timpul unui meci. Momentul în care partida este oprită iar jucătorii izbucnesc în lacrimi

Publicat la 12:19 04 Noi 2025

Jucătorii lui FC Radnikci s-au prăbușit pe gazon copleșiți de durere. Sursa foto: Captură video Arena Sport Premium 3

Mladen Zizovic, antrenorul echipei FC Radnicki 1923 Kragujevac, a murit după o criză cardiacă, în timpul unui meci din campionatul de fotbal al Serbiei, informează mass-media locală, potrivit Agerpres.

Zizovic (44 de ani) s-a prăbușit pe gazon în minutul 22 al meciului pe care Radnicki îl disputa în deplasare cu formația FK Mladost Lucani, în momentul în care echipa sa conducea cu scorul de 2-0.

El a fost preluat de paramedicii prezenți la stadion, care au încercat să-l reanimeze. Tehnicianul a încetat din viață în timpul transferului său către spital.

În momentul în care arbitrul a anunțat vestea tragică, jucătorii lui FC Radnikci s-au prăbușit pe gazon copleșiți de durere, iar secundul lui Zizovic, Bojan Puzigaca, a izbucnit în lacrimi la marginea terenului, întâlnirea fiind definitiv oprită.

Fost internațional bosniac (două selecții), Mladen Zizovic a preluat-o pe FC Radnicki din orașul Kragujevac pe 23 octombrie, după ce a pregătit anterior echipa bosniacă Borac Banja Luka, Meciul de luni era doar al treilea disputat de FC Radnicki cu Zizovic la timonă.

Anul trecut, Mladen Zizovic a reușit un parcurs remarcabil cu Borac în Conference League, bosniaci ajungând până în optimile de finală, fază în care au fost eliminați de Rapid Viena.