Electric Castle 2021. Lista artiștilor care vor urca pe scenă

Organizatorii ediției The EC Special a Electric Castle au anunțat lista oficială a artiștilor ce urmează să urce pe scenă. Festivalul de va desfășura în 30 de locații din Cluj-Napoca dar și pe domeniul Castelului Banffy, din Bonțida.

Anul acesta, pe scena Electric Castle vor urca artiști precum Irina Rimes, Vița de Vie, Zdop și Zdup, Coma, Killa Fonic și mulți alții.

Lista artiștilor ce vor urca pe Scena Unirii, la Electric Castle 2021, 9 -15 august 2021

Aurora; Asaf Avidan; Slowthai; Iamddb; The Blaze DJ-Set; Irina Rimes; Dubioza Kolektiv; Șuie Paparude; Alternosfera; Vița de vie; Subcarpați; Ctc; Zdob și Zdub; Coma; Killa Fonic; Golan; Nane; Symphonic Jazz: Elena Mîndru și Orchestra Operei Naționale din Cluj Napoca.

Lista artiștilor ce vor urca pe Scena Bonțida, la Electric Castle 2021, 6 -8 august 2021

Sigma DJ-set, Noisia DJ-set, Mind Against, Ben Bohmer (live), Dj Marky, Eelke Kleijn, Hvob (live), Ash, David Penn, Tensnake, Imanu, Logistics, Keiyaa, Alexandra, Andrei Ciubuc, Arapu, Cally, Cap, Charlie, Cosmjn, Dan Andrei, Dubtil, G76, Gescu, Herodot, Kozo, Lizz, Mihigh, Nu zău, Petre Inspirescu, Priku, Raresh, Sepp, Sublee, Kornel Kovacs, Paula Tape, Tcfc, Zafa, Jim Felix, Eirwud Mudwasser, Rangp, Mucho Caliente, Girls of nice, Jazz in the park, Sunrise, Nicecream, VRTW

Lista artiștilor ce vor urca pe Scenele din Cluj, la Electric Castle 2021, 9 -15 august 2021

Molchat doma, Acid Pauli, Tiga, Dimension Dj set, Skream, Henry Saiz, Igorrr, Acid arab dj set, Giorgia Angiuli, Jay Jay Johanson, Jennifer Cardini, Jimi Jules, Gheist, Sainte vie Tornado Wallace, Session victim, Yin Yin, Nova Materia, Sabo, Mădălina Pavăl, Ocs, Grimus, Mischa Blanos, Persona, Implant pentru refuz, Valeria Stoica, Robin and the backstabbers, Jean Gavril, Bassaka, Emaa, Pinholes, Luna amară, Dor de duh, Scards of a story, Szempol, Zoli Toth, Kumm + muse quartet, Lucia, Aflmşmp, Maru, Carson Coma, Om la lună, Satellites, Baby Elvis, Jurjak, Rockabella, Cardinal, Balkan Taksim, Fine it s Pink, Cosmos in buzunar, Funkorporation, Alexu and the voices inside + Robert Henke, Playmodes, Tundra, Pal, Quiet ensemble, Vincent Houze, Hybrid Lab, Clarobscura, Digital Interactive Arts, Mihai Cojocaru/Radar.

Și Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, Electric Castle și UNTOLD sunt unele dintre puținele festivaluri de amploare internațională, ce se vor desfășura în acest an.

