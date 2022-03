Avionul în care se afla cântăreața Miley Cyrus, lovit de fulger în drum spre un concert în Paraguay. Imagini din aeronavă

''Pentru fanii mei şi pentru toţi cei îngrijoraţi după ce au auzit de zborul meu către Asuncion. Avionul nostru a fost surprins de o furtună puternică şi neaşteptată şi a fost lovit de fulger'', a scris cântăreaţa pe Twitter.

Mesajul ei a inclus o înregistrare din interiorul aeronavei, pe hubloul căreia se pot vedea fulgerele din exterior.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN