Tom Jones a ajuns în spital. Artistul și-a anulat deja două concerte

foto- Youtube

Legendarul cântăreţ galez Tom Jones şi-a cerut scuze fanilor pentru anularea a două concerte pe motiv de boală, informează Press Association şi Reuters.



Artistul din Ţara Galilor este tratat în spital pentru o infecţie bacteriană, din acest motiv fiind nevoit să îşi anuleze un concert în Stansted Park din Chichester miercuri, dar şi un recital, joi, la Chester Racecourse.



"Îmi pare atât de rău că am anulat concertul de aseară din Chichester, este cea mai rea senzaţie să îi laşi baltă pe cei care veneau, dar şi pe cei implicaţi în organizarea evenimentului", a indicat Sir Tom (78 de ani) într-un mesaj postat pe Twitter.



"Deşi nu pot cânta nici în seara asta la Chester Racecourse, vestea bună este că putem obţine o altă dată la Chester pe 12 august, aşa că sper să vă văd acolo", a adăugat artistul.



Într-o declaraţie anterioara postată pe pagina sa de Twitter se preciza că artistul are o infecţie bacteriană pentru care este tratat în spital - sperându-se la o recuperare rapidă.



Fanilor le-a fost indicat că biletele "rămân valabile pentru datele reprogramate" şi că în eventualitatea în care aceştia nu vor mai putea participa, vor putea obţine o rambursare.



Potrivit Reuters, în septembrie anul trecut, Jones - care este şi membru al juriului emisiunii "The Voice UK" de pe postul ITV, şi-a amânat un turneu în S.U.A. cu cinci zile înainte de a începe din motive medicale, precizând ulterior că a suferit o operaţie la şold.