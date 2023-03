Ibiza din Munții Făgăraș: petreceri fierbinți la Hotelul de Gheață, până în aprilie

Iubitorii sporturilor de iarnă au o ofertă specială, în inima Munților Făgăraș, la Bâlea Lac. Aici iarna mai rămâne până la sfârșitul lunii aprilie, iar de mâine începe programul special CoronaWinterCamp, cu petreceri ca la Ibiza.

Sursa foto: Arnold Klingeis

În perioada 10 Martie-2 Aprilie, CoronaWinterCamp Bâlea Lac ține iarna pe loc în vârf de munte și le oferă oaspeților experiențe unice, în cadrul unui program special. Vor fi organizate zilnic petreceri în Hotelul de Gheață, cu DJ, dar și cu experiențe culinare unice în Ice Restaurant. Vor fi competiții sportive și concursuri cu premii. Pentru a participa la evenimente este nevoie de rezervare, iar cazarea se poate face inclusiv la Hotelul de Gheață, în limita locurilor disponibile.

„În acest sezon ne-am orientat către petreceri cu DJ, cât mai multă mișcare în aer liber și socializare. Programul special care începe mâine și se încheie în aprilie va avea mulți oaspeți internaționali. Ne-am gândit să aducem atmosfera de Ibiza la Bâlea Lac. Iarna nu-i ca vara, dar un DJ bun poate transforma gheața în ring de dans și la peste 2.000 de metri altitudine. Vrem să arătăm că petrecerile sunt la fel de bune și pe vârf de munte, iarna, nu doar pe malul mării, vara.

Cei care vor veni la Hotelul de Gheață în această perioadă vor avea parte și de preparate speciale, la Ice Restaurant, servite în farfurii de gheață, cu băuturi în pahare de gheață. Bineînțeles, în restaurant este totul sculptat în gheață, inclusiv mesele și scaunele, ca în fiecare an. După ce am făcut o pauză în pandemie, anul acesta am avut foarte multe cereri din partea iubitorilor iernii, iar pentru a le oferi tuturor ceva special, am lansat acest program”, explică Arnold Klingeis, managerul proiectului Hotel of Ice de la Bâlea Lac.

Programul de evenimente este unic în Europa și se adresează în special celor care încă mai vor să se bucure de zăpadă, după ce a venit primăvara. Iarna durează circa șase luni pe an la Bâlea Lac, astfel încât construcțiile de gheață rezistă uneori până la jumătatea lunii Mai.

Este locul perfect pentru cei care încă mai vor să practice sporturi pe zăpadă. Cazarea se poate face și la cabanele de lângă Hotelul de Gheață, iar cei care vor să urce doar pentru o scurtă vizită sau pentru o masă la Ice Restaurant, au la dispoziție telecabina, până la lăsarea întunericului. Turiștii trebuie să fie atenți, însă, la prognoza meteo și la anunțurile referitoare la programul telecabinei, pentru că aceasta se oprește în condiții de vreme rea, mai ales dacă sunt intensificări ale vântului.

Bâlea Lac este o zonă montană spectaculoasă, situată la peste 2.000 de metri altitudine, pe un con vulcanic în care s-a format lacul glaciar Bâlea. În fiecare an, la sfârșitul lunii octombrie, lacul înghează, iar din anul 2005, Arnold Klingeis ridică deasupra lui un complex turistic de gheață.

Cărămizile folosite la construcție sunt tăiate direct din lac și lipite cu o tehnică specială care se folosește la toate hotelurile de acest fel din lume. Ideea a fost preluată de la cei care au făcut astfel de clădiri în țările nordice, dar în România, zona Bâlea Lac este singura care are clima perfectă pentru astfel de construcții, datorită menținerii unor temperaturi foarte scăzute pe o perioadă lungă de timp.