Oferte all inclusive, pe litoralul românesc

Hotelierii din stațiunile constănțene au preluat modelul Bulgariei și oferă servicii all inclusive, intrând în competiție cu cele mai populare destinații de vară.

Sursa foto: profimediaimages.ro

De anul acesta s-au lansat mai multe oferte în regim all inclusive, pe litoralul românesc, unde hotelurile încep să arate și să funcționeze la fel ca în stațiunile bulgărești preferate de turiștii din țara noastră.

S-au adăugat la ofertele agențiilor de turism și bonusuri, precum gratuitate pentru copii și un pat în plus în cameră, fără costuri suplimentare, pentru familiile care plătesc pentru vacanțe all inclusive, la hotelurile de 4 stele.

De asemenea, au fost create și puse la dispoziția turiștilor locuri de joacă și cluburi pentru copii, spații de agrement cu acces gratuit pentru oaspeții hotelurilor și șezlonguri la piscinele spațiilor de cazare.

Pentru această vară încă mai sunt astfel de oferte în regim all inclusive, la mai multe hoteluri de pe litoralul românesc, de 3 sau 4 stele, de exemplu, hotelurile Modern și Savoy, din Mamaia, de 4 stele, Complex Mediteranean; Majestic, Pirates Resort, Voila sau Hotel Victoria, de 3 stele, din aceeași stațiune, Hotel Poseidon Resort & Spa, de 4 stele, sau Hotel Delta, de 3 stele, din stațiunea Jupiter, Hotel California, de 3 stele, de la Cap Aurora și multe altele, în aproape toate stațiunile de la malul mării.

Pentru cei care vor să aleagă un pachet turistic all inclusive este afișată pe site-urile hotelurilor și ale agențiilor de turism inclusiv diferența de preț față de cazarea fără alte servicii incluse.

Prețurile diferă în funcție de tipul de cameră, de perioada aleasă, de numărul de zile și de ofertele speciale. În iulie-august, unele hoteluri au doar oferte all inclusive, renunțând la cazarea fără servicii incluse. Iar gratuitățile de care beneficiază turiștii sunt foarte multe.

De exemplu, în oferta Concept Family All Inclusive a hotelului Poseidon, din Jupiter, intră piscină exterioară încălzită, pentru adulți și copii; umbrele și șezlonguri la piscină; accesul la lajă privată, cu două șezlonguri și umbrelă incluse pentru fiecare cameră; pool bar și beach bar all Inclusive; 30 de minute Aquagym, în fiecare zi, la piscină; curs de pilates, în fiecare dimineață, pe plajă; acces inclus la saună și jacuzzi; Acces inclus la DJ Live&Music Club cu bar All Inclusive; muzică live și momente artistice diversificate, în fiecare seară, la restaurantul hotelului; cină a-la-carte la unul dintre restaurantele Cohotels.

Mesele sunt asigurate pe toată durata zilei: 3 mese principale și 2 gustări, în sistem bufet; băuturi non-alcoolice și alcoolice incluse până la ora 24:00; welcome minibar.

Dar se adaugă și parteneriatele cu spațiile de agrement din stațiune, în pachet fiind incluse, de asemenea, acces la Galaxy WaterPark Jupiter - zonă splash cu piscină pentru copii cu 3 tobogane, o piscină pentru adulți și copii cu 7 tobogane -, la spectacolele Teatrului de Vară din Jupiter; acces inclus la Paradis Land Neptun.

Pentru copii sunt mai multe avantaje: acces inclus la Kids Club: Plaja Copiilor - animație și loc de joacă pentru copii pe plaja hotelului; Babyland – celebrul parc de distracții în aer liber cu jocuri gonflabile și echipă de animație profesionistă: Casa cu Povești, Centrul de Dans și Atitudine, Atelier de Creație, Școala de Teatru, Mascote; Grădinița cu program de babysitting, situată în incinta hotelului; Baby Corner. Bineînțeles că internet WIFI și parcarea se oferă gratuit.

Modelul a fost preluat de mai multe hoteluri și tinde să se extindă, mai ales după ce hotelierii au constatat că principalul motiv pentru care pierd turiștii în favoarea vecinilor bulgari era absența acestui tip de oferte all inclusive, nu doar pentru regimul de masă și pentru băuturile gratuite, ci și pentru toate celelalte tipuri de servicii de entertainment, agrement și wellness.