Agresoarea designerului Cristina Joia a fost condamnată la închisoare

Agresoarea a primit 1 an şi trei luni de închisoare cu suspendare, dar decizia nu este definitivă.

În toamna anului trecut, femeia a lovit-o într-un magazin din Bucureşti pe Cristina Joia, unul dintre designerii din emisiunea "VISURI LA CHEIE", după ce ar fi fost deranjată de faptul că vedeta i-a reproșat că a parcat mașina pe trecerea de pietoni și că a blocat accesul în magazin.

Lovitura a fost atât de puternică încât vedeta s-a ales cu fractură de piramidă nazală și a fost operată de urgență.

„M-am îndreptat către magazin și o văd pe această femeie care iese din magazin și se îndreaptă către mașină, și am întrebat-o dacă e mașină ei și mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar pe care nu-l pot reproduce că ce mă intereseza pe mine. Am intrat în magazin și am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane, eram cu spatele și când m-am întors m-am trezit cu un pumn în față.

M-am trezit cu un pumn în față. A fost incredibil de puternică lovitura. Eu nu mi-am dat seama că ea avea ceva ascuțit aici (pe mână, n.red.) și am căzut jos. Mi-a țâșnit foarte mult sânge, eram pe podea.

Oamenii din jur nu aveau nicio reacție, se uitau, nimeni nu suna la Poliție, la SMURD. Ea a fugit, a zis ceva când a fugit dar nu am mai înțeles, că deja îmi era foarte, foarte rău.

O singură fetiță s-a aplecat să îmi dea un șervețel. Am imaginea asta, nu îmi iese din minte... casiera continua să pună produse ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a povestit la momentul respectiv Cristina Joia.

Suspecta a fost identificată de polițiști cu ajutorul imaginilor de pe camerele de supraveghere.

