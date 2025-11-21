Ce salarii au consilierii prezidenţiali. 24 consilieri are Preşedintele Nicuşor Dan

2 minute de citit Publicat la 16:00 21 Noi 2025 Modificat la 16:03 21 Noi 2025

Nicușor Dan, Preşedintele României. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Un consilier prezidențial încasează o indemnizaţie brută lunară în valoare de 21.840 lei, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul oficial al Administraţiei Prezidenţiale. În urma plăţilor făcute către stat, îi sunt transferaţi în cont 12.776 lei, ceea ce înseamnă puţin peste 2.500 de euro. În prezent, Preşedintele României, Nicuşor Dan, are 24 consilieri.

Suma pe care o primeşte lunar un consilier prezidenţial este foarte aproape de cea a salariul şefului statului. Acesta din urmă încasează lună de lună 15.500 de lei. După un calcul mai amplu privind veniturile anuale ale unui consilier prezidenţial, aflăm că acesta primeşte peste 150.000 de lei.

Preşedintele Nicuşor Dan a dezvăluit într-un interviu acordat publicației Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) că venitul lui din prezent este mai mic decât salariul pe care îl avea când era primar general al Bucureștiului.

"Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (n.r.: aproape 4.100 de euro), iar acum, ca Președinte, câștig 15.500 de lei (n.r.: circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile", a precizat şeful statului în timpul declaraţiilor.

În prezent, Preşedintele Nicușor Dan are 24 de consilier prezidenţiali, conform datelor care sunt furnizate de Administraţia Prezidenţială pe site-ul oficial al Instituţiei. Deși nu au putere executivă, consilierii pot influența decizii din domenii-cheie.

La mai bine de o lună după ce și-a definitivat echipa de consilieri care îl va sprijini în mandatul prezidențial, şeful statului l-a demis pe Ludovic Orban. Întrebat vineri, 21 noiembrie, despre demiterea lui Orban, Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, într-un mod ironic, că "uneori se mai întâmplă telenovele".

"Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «Îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și împreună comunică: «Ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele", a declarat Nicușor Dan.

Lista noilor consilieri numiți la Cotroceni

Marius Lazurca – consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie);

– consilier prezidențial pentru politică externă (din 6 octombrie); Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie);

– consilier prezidențial pentru afaceri europene (din 1 noiembrie); Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie);

– consilier de stat pentru românii de pretutindeni (din 6 octombrie); Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie);

– consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni (din 6 octombrie); Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie);

– consilier prezidențial pe probleme constituționale (din 1 noiembrie); Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie);

– consilier prezidențial pe probleme juridice (din 6 octombrie); Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie);

– consilier onorific pentru economie (din 6 octombrie); Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie);

– consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism (din 6 octombrie); Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie);

– consilier prezidențial pentru comunicare publică (din 6 octombrie); Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie);

– consilier de stat pentru mediu (din 6 octombrie); Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie);

– consilier de stat pentru relația cu societatea civilă (din 1 noiembrie); Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie);

– consilier de stat pentru relații publice (din 1 noiembrie); Andreea Miu – consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie);

– consilier prezidențial; va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale (din 1 noiembrie); Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie);

– consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General (din 6 octombrie); Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor (din 1 noiembrie).

În timp ce consilierii prezidențiali au rang de ministru, cei de stat – de secretar de stat. Consilierul prezidențial pentru apărare și siguranță națională este membru în Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Consilierii prezidenţiali sprijină politicile prezidențiale, iar expertiza lor este foarte importantă şi, în mod special, capitalul relațional. Şi asta pentru că şeful statului, pentru a-și îndeplini obiectivele constituționale, are nevoie de persoane care să aibă capacitatea și cunoștințele necesare, dar și experiență ca să poată să relaționeze cu lumea politică.