Cum a refuzat Klaus Iohannis să plătească banii datorați statului pentru casa din Sibiu. Dezvăluirile șefului ANAF

1 minut de citit Publicat la 16:15 20 Noi 2025 Modificat la 16:20 20 Noi 2025

Adrian Nica a precizat că soții Iohannis au decis să nu se conformeze voluntar / Sursa foto: Agerpres

Adrian Nica, președintele ANAF, a declarat, joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, după ce Fiscul l-a dat în judecată pe fostul președinte Klaus Iohannis pentru a recupera prejudiciul de un milion de euro, că instituția a urmat aceiași pași ca în orice alt caz, cu oricare alt cetățean.

Adrian Nica a mai precizat că soții Iohannis au decis să nu se conformeze voluntar, motiv pentru care ANAF a luat decizia să depună acțiune în instanță.

„ANAF, prin structurile teritoriale, a procedat la comunicarea către acestea încă de la început, a sumelor pe care le datorează cu titlu de chirie necuvenită. Aceștia au solicitat, prin avocat, explicații și lămuriri asupra datelor primite. Au fost acordate. Aceștia nu au mai răspuns, manifestându-și intenția de a plăti suma sau de a cere o eșalonare, dat fiind că cei doi soți au decis să nu se conformeze voluntar. ANAF a luat decizia, așa cum o face în cazul oricărui cetățean, să depună acțiune în instanță.

Conform Codului de procedură fiscală, ANAF are dreptul să solicite astfel de măsuri asiguratorii. Nu este singurul caz în care noi am solicitat măsuri asiguratorii.

Colegii mei au luat decizia că și în acest caz trebuie să solicităm măsuri asiguratorii vizavi de bunurile pe care urmează să punem sechestru. Țin să fac precizarea că în această etapă nu pot comenta aceste informații, deoarece este pe rolul instanței pe care dumneavoastră ați menționat-o, iar ANAF va întreprinde măsurile legale abia după ce instanța de judecată se pronunță”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, la Antena 3 CNN.

În cursul zilei de joi, ANAF a depus o acțiune la instanță pentru a recupera datoria de un milion de euro pe care fostul președinte Klaus Iohannis o are, și a cerut judecătorilor să i se permită să pună sechestru pe bunurile acestuia până la plata integrală a sumei.

Concret, instanța poate încuviința să îl execute silit dacă are bani în conturi sau să instituie sechestru pe una sau două proprietăți, până la recuperarea integrală a prejudiciului de un milion de euro.

Dacă va fi admisă solicitarea, ANAF va decide pe ce proprietăți pune sechestru.

Cu alte cuvinte, statul român trebuie să recupereze de la familia fostului preşedinte Klaus Iohannis sumele încasate din chirii pentru imobilul din Sibiu asupra căruia acesta nu avea drept.