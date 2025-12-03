ESZ Prahova acuză ANAR și Ministerul Mediului de decizii greșite în criza apei: Instituții "protejate politic" aveau responsabilități

Peste 100.000 de oameni din județele Dâmbovița și Prahova nu au apă de cinci zile. Foto: Antena 3 CNN

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. (ESZ Prahova) se apără în scandalul crizei apei din județele Prahva și Dâmbovița și susține că problema este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu. Societate acuză că responsabilitățile aparțineau unor instituții "probabil numite politic", fără experiență dar "cu protecția ministerului."

Compania susține că e în centrul unei campanii de dezinformare.

"În ultimele zile, diverse persoane și instituții au încercat să inducă ideea că societatea noastră ar avea vreo responsabilitate în această situație. Aceste acuzații sunt mincinoase, nefondate și reprezintă o campanie intenționată de dezinformare", susține ESZ Prahova.

Societatea acuză că problema apei din Prahova este cauzată de deciziile greșite ale ANAR și ale Ministerului Mediului privind Barajul Paltinu. De asemenea, societatea dă vina pe fenomenele meteo violente din weekendul trecut care au generat o turbiditate extrem de ridicată, imposibil de tratat în parametri normali.

ESZ Prahova precizează că operează o infrastructură veche și pe care nu are dreptul legal să o modernizeze.

"Căutarea unor vinovați în interiorul societății este o acțiune de dezinformare menită să acopere responsabilități reale ale altor instituții care probabil fiind numite cu sprijin politic și fără a avea experiența necesară gestionării unei astfel de situații dar cu protecție la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sunt menajate și absolvite pe nedrept de orice vină, deși au cea mai mare responsabilitate în situația creată de instituția pe care o conduc.

Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. nu poate accepta să fie transformată în țap ispășitor pentru erori administrative și pentru efecte hidrologice care nu se află sub controlul său", a transmis societatea.

Nu a existat niciun scenariu în care nu mai exista apă pentru populație după golirea barajului Paltinu, a spus directorul general al companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova la Antena 3 CNN. Bogdan Chițescu a contrazis-o astfel pe Diana Buzoianu, care i-a cerut demisia lui și directorului Administrației Bazinale din Buzău, acuzând că știau că există acest risc și nu au informat pe nimeni. Directorul ESZ Prahova s-a apărat spunând că nu avea cum să anticipeze acest scenariu și a aruncat responsabilitatea în curtea Apelor Române.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situaţiei generate de lipsa apei potabile în 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat. Transportul apei va fi realizat de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare. Lucrările de golire controlată a lacului de acumulare Paltinu au început în noiembrie 2025, după ce, în vară, au fost descoperit probleme la vanele de golire de pe fundul lacului.

Atât prefectul județului Prahova, cât și primarul orașului Băicoi au făcut acuzații grave la adresa Administrației Naționale „Apele Române”, marți seară, la Antena 3 CNN, în legătură cu criza apei potabile, care afectează peste 100.000 de oameni. Prefectul Daniel Nicodim a spus că experții de la Apele Române au dat asigurări că nu vor fi probleme la alimentarea cu apă, ba mai mult au susținut că întreruperi ar putea exista dacă nu se fac lucrările de la Barajul Paltinu. Edilul Marius Constantin a confirmat spusele prefectului și a atras atenția că aceiași specialiști le-au mărturisit că nu se așteptau să plouă atât de mult în luna noiembrie și nu au luat în calcul acest aspect atunci când au demarat lucrările.

„În noaptea de vineri, noi am observat că ne crește turbiditatea exponențial, imediat am început să modificăm tratarea, să intervenim pentru avarie și din ce în ce mai mult creștea turbiditatea până la un moment dat în care a intrat pur și simplu nămol. Noi considerăm că această golire, împreună cu o viitură care a venit în jurul orei 03:00, au creat această situație.Dacă era diluția, dacă lacul avea un nivel mai crescut, atunci viitura s-ar fi diluat”, a spus și șeful companiei Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, Bogdan Chițescu, la Antena 3 CNN.