Femeile cu lepră de la Cluj ar fi intrat în contact și cu artiștii de la Untold. I-ar fi făcut masaj celebrului DJ Tiesto

Cele două asiatice diagnosticate cu lepră au fost plecate în țara lor după Untold. FOTO: Hepta

Au apărut noi detalii despre femeile depistate cu lepră la Cluj. Cele două surori asiatice au intrat în contact și cu artiștii internaționali care au cântat, în vară la festivalul Untol. Ele ar fi făcut masaj inclusiv celebrului DJ Tiesto, potrivit surselor citate de Observator News.

Alte două colege ale surorilor asiatice de la salonul de masaj din Cluj au fost examinate de doctori iar astăzi vor primi rezultatele analizelor. Între timp, un caz de lepră a fost confirmat și în Croația.

Cu toate că au masat la celebrul festival din Cluj, având clienți celebri, precum Tiesto, cele două asiatice au fost plecate în țara lor după eveniment, mai exact în septembrie.

Au participat la înmormântarea tatălui lor și au petrecut timp cu mama lor care ulterior a fost diagnosticată cu lepră. De la ea ar fi luat boala cele două tinere, de 21 și 25 de ani. Întoarse în România, au observat primele simtome la finalul lunii trecute, când au fost și internate la spital.

Boala nu poate fi depistată până când nu apar primele erupții pe piele. Acum este anchetă epidemiologică, iar alte două angajate ale centrului SPA care au intrat în contact direct cu femeile diagnosticate au fost internate sâmbătă.

Medicii precizează că pacientele internate ulterior surorilor nu prezintă leziuni sau simptome caracteristice leprei, iar internarea are un scop preventiv. Toate cele patru femei erau angajate la un centru SPA din Cluj-Napoca.

Alertă epidemiologică la Cluj, în urma cazurilor de lepră

Autoritățile urmăresc toate persoanele care au avut contact direct cu acestea, pentru a evita riscul de răspândire. Cele două femei nediagnosticate încâ vor rămâne sub supraveghere pentru investigații suplimentare.

Amintim că al doilea caz de lepră depistat în Cluj-Napoca a fost confirmat, potrivit unui anunț făcut vineri de reprezentanții DSP.

"În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice", se arată într-un comunicat de presă postat pe site-ul DSP Cluj.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a spus, vineri, la Cluj, că cei care au trecut prin salonul SPA unde lucrau femeile cu lepră nu trebuie să îşi facă griji şi nici controale medicale suplimentare, pentru că Inspecţia Sanitară de Stat şi Direcţia de Sănătate Publică vor face o anchetă epidemiologică extinsă, inclusiv cu clienţii din ultima perioadă.