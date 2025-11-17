Inspecția Sanitară a constatat că erau cabinete fără autorizație la clinica unde a murit Sara. Raportul a fost trimis procurorilor

1 minut de citit Publicat la 11:54 17 Noi 2025 Modificat la 11:55 17 Noi 2025

Inspecția Sanitară a costatat că erau cabinete fără autorizație la clinica unde a murit Sara. Foto: Hepta

Ministerul Sănătății a transmis Pachetului General raportul Inspecției Sanitare de Stat după controlul la clinica dentară în care a murit Sara, o fetiţă de doi ani. Raportul a constatat lipsa autorizației sanitare de funcționare la unele cabinete. Activitatea clinicii a fost suspendată, iar unitatea a fost amendată cu 100.000 de ei, a informat luni Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății a informat că, Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii de stomatologie, unde a avut loc tragedia din data de 13 noiembrie 2025. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare. Ca urmare a abaterilor identificate activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale, a transmis Ministerul Sănătății.

Referitor la clinica din București unde a decedat fetița de doi ani, ministril Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, că unitatea nu mai poate funcționa până la finalizarea anchetei în desfășurare. „Clinica este în momentul de față suspendată în conjunctura anchetei. După ce voi vedea raportul final, cu siguranță voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta Parchetului General”, a afirmat ministrul.

Acesta a confirmat că în sediul nou al clinicii, unde a fost efectuată anestezia fatală, nu erau îndeplinite cerințele legale minime. „Vă spun cu certitudine că în acel spațiu nu existau echipamentele și dotarea minimă necesară pentru a desfășura o anestezie generală în condiții de siguranță”, a precizat Rogobete.

Clinica stomatologică din Bucureşti a transmis un nou comunicat, prin care susţine că "sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de finalizare". Mai mult, avocatul clinicii, Tudor Valerică, l-a contrazis în direct la Antena 3 CNN pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, spunând că acel cabinet "avea tot minimul necesar".

Clinica dentară din București are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia, a comuncia DSP. Potrivit unui comunicat emis sâmbătă de DSP, reprezentanții unității medicale au făcut cerere pentru avizele necesare încă din luna mai, dar nu au trimis dosarul complet nici până în prezent.