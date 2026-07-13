Curtea de Apel București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca și i-a ridicat controlul judiciar. Deciziile sunt definitive

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Foto: Agerpres

Curtea de Apel București (CAB) a respins, luni, ca „nefondată”, contestația DIICOT privind arestarea preventivă a proprietarului „azilelor groazei” din Bihor, Viorel Pașca. Mai mult, CAB a decis și ridicarea controlului judiciar. Deciziile sunt definitive. Pașca a spus, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că mulțumește instanței pentru că „a avut coloană vertebrală și a putut să decidă așa cum era normal”, însă a adăugat că „este un lucru dureros să ajungi să te bucuri că ești considerat nevinovat”.

„Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați - inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6 împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Desființează în parte încheierea din data de 02.07.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și, rejudecând:

Respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de PICCJ-DIICOT cu privire la inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6.

Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5, inculpat 6. Menține dispozițiile încheierii contestate privind cheltuielile judiciare. Definitiva”, a transmis CAB, luni.

După aflarea deciziei, Viorel Pașca a spus că „este un lucru dureros să ajungi să te bucuri că ești considerat nevinovat”.

„Da, mă bucur că judecătorii au luat această decizie. Mă bucur, dar este un lucru trist, este un lucru dureros să ajungi să te bucuri că ești considerat nevinovat. Asta ar trebui să fie normalitatea, nu să ajung eu să mă bucur și să spun: Uite, domnule, că au descoperit că sunt nevinovat. Uite, domnule, că au ajuns la concluzia asta.

De ce? Pentru că aceasta ar trebui să fie o stare de normalitate. Exact asta este deranjant: să ajungi să te bucuri de ceva ce ar trebui să fie firesc. Mă bucur și le sunt recunoscător acum, mă rog, deși nici n-ar trebui să fiu. De ce să fiu recunoscător pentru că mi-au constatat și dânșii nevinovăția?

Totuși, le mulțumesc, pentru că putea fi și altfel. Puteau să hotărască și altfel. Socotesc că instanța a avut coloană vertebrală și a putut să decidă așa cum era normal”, a spus el, pentru Antena 3 CNN.

Tribunalul București a respins, inițial, cererea de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, pe motiv că, „deși locațiile administrate nu funcționau cu respectarea cadrului legal, persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire”, iar alternativa azilelor ar fi fost „revenirea în stradă a bolnavilor”.

Viorel Pașca, proprietarul „azilelor graozei” de la Bihor și liderul Asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă, a fost reținut pe 1 iulie, după ce a fost audiat timp de mai multe ore la sediul central al DIICOT într-un dosar privind exploatarea unor persoane vulnerabile. Au fost reținuți, de asemenea, și soția lui, cei trei fii ai cuplului, și o angajată.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că a dispus demiterea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, în urma modului în care instituția a gestionat cazul intervenției DIICOT din 30 iunie și a felului în care a administrat acest subiect de-a lungul anilor.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut, pe 8 iulie, prima reacție în cazul „azilelor groazei” din Bihor. El a spus, după summitul NATO de la Ankara, că „statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele de control”, subliniind că „România este un stat care funcționează cu povești, narative, politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre”.