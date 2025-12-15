Percheziții DNA la firme din domeniul transportului de ride-sharing. Surse: Prejudiciul ar fi de 25 de milioane de lei

Fraudă de peste 25 de milioane de euro în domeniul ride-sharing Foto: Hepta/Bestimage / JLPPA / Bestimage

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac, luni, percheziții în șase locații din județele Ilfov și Iași într-un dosar de evaziune fiscală deschis în legătură cu activități de ride-sharing.



Prejudiciul este de aproape 25 de milioane de lei, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Cinci suspecți vor fi audțai după aceste percheziții, potrivit surselor citate.

Anchetatorii au indicii că prin aceste activități s-ar fi realizat venituri uriașe care nu au fost înregistrate și pentru care nu s-au plătit taxe.

Acțiunea de luni face parte dintr-o serie de anchete ale DNA privind transportul alternativ.