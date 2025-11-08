"Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați". Stenogramele furiei lui Fănel Bogos

Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Au apărut noi stenograme din dosarul de corupție în care a fost arestat preventiv Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui care ar fi plătit 1,5 milioane de euro să ajungă în audiență la premierul Ilie Bolojan. Bogoș este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. "Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați", spune Fănel Bogos, arată stenogramele.

Potrivit stenogramelor de la dosar, într-un din conversații, el și-a xprimat furia din cauza sancțiunilor primite de la DSV Vaslui, după ce la fermele sale au descoperit pui cu salmonella.

"Vin la București și-mi iau sabia sau bâta și apoi merg la Galați", spune Fănel Bogos, arată stenogramele.

La dosar sunt și informații că Bogos ar fi mers la un moment dat la sediul DSV Vaslui și, după un schimb dur de replici cu șeful instituției, ar fi încercat să îl lovească în cap cu o cană de ceai.

La un moment dat, în timpul discuțiilor, omul de afaceri se exprimă iar pe un ton amenințător la adresa șefului DSV Vaslui, susținând că pe el îl va lua popa în timp ce el va merge la poliție.

Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară, în dosarul de corupţie în care apare şi numele lui Ilie Bolojan. Pe lângă el, alţi trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar. Cei patru, Fănel Bogoș, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea și Laura Mirela Iusein, sunt acuzați de fapte de corupție.

Din materialul probator rezultă că Aniței a inițiat și coordonat un sistem relațional de influență, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale. Acesta i-ar fi promis lui Bogos sprijin pentru obținerea demiterii lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor coercitive luate împotriva SC VANBET SRL și aprobarea dosarelor de despăgubire. În schimb, Bogos ar fi urmat să plătească sume semnificative de bani cuprinse între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze proiectul farmaceutic promovat de Aniței Mihail. Totodată numita cu Matacă Veronica Oița a fost angajată la societatea administrată de Bogos Fănel în calitate de manager.

Potrivit stenogramelor existente la dosar, Aniței Mihail îi prezintă lui Bogos posibilitatea de a accede la unele persoane importante cu putere de decizie pentru ca agentul economic să-și extindă afacerea.

"Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu acolo o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la NATO, la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da", scrie în stenograme, potrivit unor surse judiciare. Cel puțin la acest moment, pentru că aceste promisiuni făcute de Mihail Aniței nu s-au concretizat.

Șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 CNN despre întâlnirea pe care a intermediat-o în biroului premierului, între Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos. Barbu spune că discuția din biroul lui Bolojan a fost una politică, prezentându-l pe Bogos ca pe un posibil viitor candidat din partea PNL. „Am zis că e o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor”, spune Barbu. Între timp, Mihai Barbu a ajuns la DNA Iași unde este a fost audiat de procurori în dosarul lui Fănel Bogos, fiind plasat sub control judiciar.