Frig, mizerie şi o sărăcie lucie. Aşa îşi duce traiul o bătrână din Vaslui | "Se vede foamea pe fața ei"

Valeria Ciubotaru, o bătrână în vârstă de 86 de ani din Vaslui, a ajuns să trăiască în condiţii inumane.

Un bărbat din comuna Buneşti a filmat locuinţa femeii şi a cerut ca bătrâna să fie ajutată. Valeria Ciubotaru nu are copii, iar rudele nu se implică.

Bărbatul venit să vadă cum se descurcă bătrână a găsit-o învelită cu o plapumă zdrenţuită, stând în frig înconjurată de mizerie.

Femeia s-a îmbolnăvit recent și a căzut la pat.

"Noi ne plângem că e greu, dar uitați cum poate trăi un om! E fără cuvinte! E ceva care nu poate fi acceptat, într-o lume civilizată. Se vede foamea pe fața ei, e bolnavă, nu prea aude, e speriată. Viaţă mai grea ca a unui câine. Asistența Socială oare știe de ea? Asistența Socială ar trebui să fie pentru acești oameni”, au spus, revoltați, cei care au privit imaginile, scrie vremeanoua.ro.

Constantin Iftene este cel care a găsit femeia în această situație. "Am vorbit la Primărie, de acolo a fost trimisă asistență medicală comunitară, împreună cu care am fost cu această femeie la spital. Am transportat-o cu mașina mea. La spitalul Huși nu prea voiau să o interneze, au ținut-o apoi o noapte şi a două zi au trimis-o înapoi acasă.

Inițial mi-au spus că va trebui internată la Psihiatrie, dar nu au mai făcut asta. Acum am înteles că s-a făcut un pic de curăţenie acolo acasă, dar vom vedea cum va mai fi situația”, a mai spus Constantin Iftene.