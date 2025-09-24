Calitatea aerului în București, după incendiul de la Antefrig: ANMAP anunță care sunt concentrațiile particulelor PM10 şi PM2,5 acum

Incendiu violent la un depozit din București. Foto: Robert Kiss

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) anunţă, miercuri, că valorile concentraţiilor particulelor PM10 şi PM2,5 au reintrat în limite normale, după incendiul uriaş, cu degajări mari de fum, de la depozitul Antefrig din sectorul 2 al Capitalei. Marţi seară, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă.

Datele furnizate de Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, în intervalul 20.00-22.00, pe baza mediilor orare, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, la staţia B16, din zona Bulevardului Basarabia, aflată în sectorul 2 al Capitalei, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă de 50 micrograme/ mc, respectiv 350 de micrograme/ mc.

„După acest interval a avut loc o scădere constantă a valorilor, până la ora 23.00, când cifrele au indicat 11,5 micrograme/ mc. Începând cu ora 03.00 şi până la ora 05.00, a mai avut loc o creştere a parametrilor măruraţi dee aceeaşi staţie, până la 136 micrograme/ mc, pentru ca ulterior aceştia să scadă constant ajungând la 13 micrograme/mc, la ora 9.00”, informează ANMAP.

Potrivit sursei citate, la capitolul PM2,5, valorile maxime înregistrate de aceeaşi staţie au atins 293 micrograme/mc, în punctul maxim de la ora 22.00 şi 125 micrograme/ mc, la ora 5:00 a zilei de 24 septembrie 2025.

La ora 23:00 au mai înregistrat valori crescute staţiile: B17 - 127,78 micrograme/mc; B24 - 73,45 micrograme/mc; B3 - 101,7 micrograme/mc.

Cele mai apropiate staţii de monitorizare a calităţii aerului din zona incendiului sunt:

• Staţia B3 – Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, sector 3;

• Staţia B13 – Veranda Mall, staţie trafic. Adresa: str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2;

• Staţia B16 – Bulevardul Basarabia, staţie trafic. Adresa: Bd Basarabia X Intrarea Sectorului, sector 3;

• Staţia B17 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3;

• Staţia B24 – Parcare Palatul Copiilor, staţie fond urban. Adresa: Str. Pridvorului nr. 4 sector 4.

Incendiu uriaș în Sectorul 2 din București

Un incendiu a izbucnit, marţi seară, la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei, iniţial fiind alertate zece autospeciale de stingere pentru această intervenţie, însă ulterior numărul fiind suplimentat.

Din cauza degajărilor mari de fum, au fost emise patru mesaje RO-Alert pentru avertizarea populaţiei din sectoarele 2, 3, 4 şi 5, localnicii fiind sfătuiţi să închidă uşile şi ferestrele.

Ministerul Sănătăţii (MS) a făcut recomandări pentru populaţie, persoanele care simptome de disconfort respirator fiind sfătuite să solicite asistenţă medicală la 112.

Miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov a anunţat că intervine în continuare la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. Structura metalică a construcţiei a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă. Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat pe o suprafaţă de 7000 de metri pătraţi.