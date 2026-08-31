Ciprian Ciucu: „Mâine mă duc peste constructor în Herăstrău”. Ce se întâmplă cu lucrările din cel mai mare parc al Capitalei

Șantierul din Parcul Herăstrău este unul dintre proiectele începute de când Ciprian Ciucu a devenit Primarul General al Capitalei. FOTO: Agerpres

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că luni va merge personal pe șantierul din Parcul Herăstrău, unde lucrările au înregistrat deja întârzieri. Edilul spune că va discuta cu constructorul despre stadiul proiectului, în timp ce Primăria Capitalei pregătește noi proiecte în București.

Ciprian Ciucu a făcut anunțul pe Facebook, duminică seară, după ce a mers în Parcul Liniei din Sectorul 6, inaugurat în urmă cu o zi.

„A ieşit bine Faza III a Parcului Liniei. Cartierul Militari, printre cele mai mari şi dense din Bucureşti, nu avea parc mare. Este un parc liniar, am scos maxim ce am putut, după exproprieri, din fosta linie ferată. Îmi place vibe-ul, e la fel de bun ca în Liniei I şi Liniei II. Foarte multă lume! Probabil că va deveni cea mai frumoasă promenadă de cartier”, a scris primarul pe Facebook.

Ciprian Ciucu a anunţat că urmează Insula Lacului Morii şi parcul liniar Lacul Morii.

„Felicitări echipei din Primăria Sectorului 6! Mulţumesc că duceţi proiectele mai departe, Paul. P.S. Mâine mă duc peste constructor în Herăstrău”, a mai scris Ciucu.

Șantierul din Parcul Herăstrău este unul dintre proiectele începute de când Ciprian Ciucu a devenit Primarul General al Capitalei. Proiectul prevede consolidarea malurilor, a căror structură nu a mai fost refăcută de peste 60 de ani și care ajunseseră într-o stare avansată de degradare, existând riscul prăbușirii lor.

Din cauza șubrezirii malurilor, aleile pietonale din jurul lacului s-au surpat parțial în apă. Lucrările includ și refacerea aleilor degradate, curățarea cuvei lacului, înlocuirea mobilierului urban neuniform și modernizarea iluminatului public.

Un alt proiect recent anunțat de Primăria Municipiului București este reconstruirea de la zero a Podului Calicilor, de peste Dâmbovița. Lucrările de amenajare au fost scoase la licitație, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie.

De asemenea, Bucureștiul va avea un sistem de supraveghere format din mii de camere, după ce Pasajul Basarab a fost vandalizat chiar în timpul lucrărilor de reabilitare, a anunțat săptămâna trecută Ciprian Ciucu.