Imagini din stațiunea Straja, unde ninge și stratul de zăpadă a ajuns la 10 centimetri

1 minut de citit Publicat la 10:13 30 Noi 2025 Modificat la 10:15 30 Noi 2025

Decor de iarnă adevărată în stațiunea Straja, unde s-a depus un strat de zăpadă de aproape 10 centrimetri. Sursa foto: captură video

Un strat de zăpadă de aproape 10 centimetri s-a depus în stațiunea montană Straja, din județul Hunedoara, în urma ninsorilor din ultimele ore. Turiştii care au mers acolo în minivacanţa de 1 Decembrie se bucură de privelişte. Meteorologii au emis o atenţionare de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, până duminică, la ora 20.00.

Imaginile din stațiunea Straja sunt spectaculoase, cu un decor de iarnă adevărată. Turiștii care au ales să se distreze, în minivacanţa de 1 Decembrie, în stațiunea montană din județul Hunedoara se bucură de stratul de zăpadă de 10 centimetri.

Sâmbătă, meteorologii ANM au emis o atenţionare de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, valabilă până duminică, la ora 20.00.

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5...15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.