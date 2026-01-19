Mărturia indianului care a salvat fetița căzută în lac, la Craiova: „Am crezut că trebuie să ajut. Am ținut-o bine, să nu se scufunde”

1 minut de citit Publicat la 10:21 19 Ian 2026 Modificat la 10:32 19 Ian 2026

Vipan Kumar, salvatorul fetiței, trăiește în România de un an și jumătate. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Bărbatul care a salvat-o, sâmbătă, la Craiova, pe fetița de cinci ani căzută în apele înghețate ale lacului din Parcul Romanescu, a făcut primele declarații după gestul său eroic.

Feția se juca cu sania în parc.

După ce a intrat pe gheața fragilă, a căzut în lac, la o distanță de aproximativ zece metri de mal.

"Am văzut copilul în apă. Striga. Părinții le strigau oamenilor să le salveze fiica. Toți încercau să intre în apă.

Eu sunt mai ușor. Am crezut că trebuie să ajut. Mi-am scos hainele și am încercat din răsputeri să ajung (la copil).

Când am prins copilul, am alunecat puțin. Dar l-am ținut deasupra apei, ca să nu se înece. L-am ținut bine, să nu se scufunde. Am făcut tot ce am putut", a declarat, de pe patul de spital, Vipan Kumar, bărbatul de origine indiană care a salvat-o pe fetiță.

Salvatorul fetiței, făcut cetățean de onoare al Craiovei

Kumar a fost primul care a sărit în lacul înghețat. Ulterior, au sărit în apă tatăl fetiței și alți patru bărbați.

Însă indianul a fost singurul care a reușit să ajungă la copil și să-l țină în brațe până la sosirea pompierilor.

Toți cei șase au fost scoși în siguranță din lac.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a anunțat că Vipan Kumar va fi numit cetățean de onoare al orașului.

"Am avut, din păcate, în istoric, mai multe persoane, mai mulți copii care au decedat în lac din cauza faptului că intrau pe gheață în timpul iernii. O asemenea tragedie era să o avem în aceste zile și la Craiova. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui bărbat din India pe care intenționăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei, acum toată lumea este bine", a spus Lia Olguța Vasilescu.

Cine este indianul care a salvat o copilă de la înec, în Craiova

Salvatorul fetiţei care era să se înece în Parcul Romanescu din Craiova este cetăţean indian şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii.

Kumar are vârsta de 47 ani şi se află în țara noastră din luna iunie, anul 2024.

De o lună, a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, și urmează să obţină permis de şedere.