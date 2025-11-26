Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reţinut pentru agresiune sexuală

Reținerea medicului vine la doar o zi după ce a fost pus sub control judiciar pentru distrugere și amenințare.

Medicul, implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei din Bucureşti, a fost reţinut miercuri seara pentru agresiune sexuală. Potrivit surselor din anchetă, stomatologul din Piteşti este acuzat ca ar fi încercat să violeze o tânără care a venit pentru un interviu de angajare. Individul urmează să ajungă în faţa magistraților cu propunere de arestare preventivă.

În vârstă de 53 de ani, medicul dentist era anchetat de poliţişti din septembrie, când a fost deschis un dosar pe numele lui. La acea vreme, o femeie de 24 de ani, le-a povestit agenţilor că doctorul a încercat să profite de ea. Femeia a ajuns să susţină un interviu pentru angajare cu individul, după ce a fost recomandată de o rudă.

După ce s-a prezentat la cabinetul medicului, în Piteşti, acesta i-a precizat că are o urgenţă Curtea de Argeș, însă, i-a spus că îl poate însoţi şi că, totodată, pot stabili totul pe drum. Surse din anchetă au declarat că bărbatul a profitat de încrederea tinerei și a încercat să întreține relații sexuale cu ea în mașină, cu forța.

Stomatologul din Piteşti a fost reţinut în această seară, la doar o zi după ce a fost pus sub control judiciar pentru distrugere și amenințare. Polițiștii piteşteni au declarat că au fost sesizați duminică, prin apel la 112, de un bărbat de 40 de ani că ar fi fost amenințat cu acte de violență fizică și cu moartea, de către un alt bărbat, de 53 de ani, din Găești, în timp ce se afla în fața unei clinici stomatologice situate în municipiu.

Vicrima a mai menţionat că același bărbat, de 53 de ani, în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 05:00, ar fi pulverizat/împrăștiat diferite substanțe pe ușa de acces în clinică și prin curtea imobilului, lasându-i o sticlă de băuturi alcoolice pe a cărei etichetă erau scrise mesaje de amenințare.

Oamenii legii i-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind emiterea ordinului de protecție, însă, bărbatul de 40 de ani a spus că nu dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În dosarul deschis pentru agresiune sexuală pentru stomatologul din Piteşti, procurorii vor propune arestarea preventivă. Luna trecută, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au clasat dosarul lui, pentru că ar fi intenţionat luna trecută să lovească cu maşina poarta de acces auto a sediului Ambasadei Rusiei din Bucureşti.