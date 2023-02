Primăria din Târgu Jiu, mutată pe stadion după cutremur | Primar: ”Clădirea e construită în 1933. A fost renovată în 2005-2006 ultima dată”

Primăria din Târgu Jiu a fost mutată iniţial pe stadionul din oraş după seismul de 5,7 de ieri, dar şi acolo pereţii erau crapaţi. În aceste condiţii, primarul a luat decizia de a-i aduce pe funcţionari în sediul vechi, afectat de cutremur.

Sursa foto: Antena 3 CNN

”Prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, din care fac parte doar din calitatea de invitat, am centralizat toate sesizările venite pe 112 sau pe telefonul operativ de la Primăria Municipiului Târgu Jiu.

Ieri după-amiază s-au constituit 4 echipe din care fac parte inspectori, reprezentanți ai Inspectoratului de Stat în Construcții ISU Gorj, Instituția Prefectului, Poliția Națională, Poliția Locală și reprezentanții Primăriei Municipiului Târgu Jiu și s-au deplasat la fața locului la toate sesizările venite pe 112 sau pe telefonul operativ de la Primărie și au făcut primele constatări.

Noi, ca autoritate publică locală și eu din calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, am convocat de îndată, la o jumătate de oră după cutremur, Comitetul Local pentru Situații de Urgență în vederea identificării tuturor clădirilor afectate, pe baza sesizărilor cetățenilor.

(...) Din fericire, nu am avut nicio persoană lezată în mod deosebit și aici mă refer la starea de sănătate a cetățenilor. E clar bun. Haideți că fel de cutremur avem, haideți să te generală, să încercăm. Sunt convinse de lucrul acesta și am văzut și imagini care vin de acolo, cu oameni pur și simplu speriați de această situație care nu știu ce să facă domnule primar, în momentul acesta, câte clădiri sunt avariate, cât de mult vorbim despre instituții publice, despre clădiri ale primăriei, am văzut afectate ale altor direcții și așa mai departe.

În momentul acesta, situația este într-o continuă evoluție, pentru că și eu, în această dimineață, m-am întâlnit cu directorii și am stabilit ca de îndată să meargă în toate clădirile pe care le deținem și dacă sesizează anumite modificări de structură de pe acoperiș să sune la 112”, a declarat primarul din Târgu Jiu.

În Târgu Jiu au fost afectate trei instituții publice în urma cutremurului de ieri, 14 februarie.

”Sunt trei clădiri. Mă refer la clădirea în care îmi desfășor activitatea și unde sunt în acest moment, pentru că, după evaluarea de aseară, interiorul clădirii nu prezintă pericol și pericolul este doar determinat de elementele de pe acoperiș. De aceea, pentru 24 de ore până la eliminarea oricărui pericol care ar putea apărea de pe acoperișul clădirii, nu mai interacționăm cu publicul decât în mediul online. Nu vreau să pun în pericol viața cetățenilor care și-ar dori să intre în contact cu angajații Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Pe de altă parte, mai avem o clădire afectată, clădirea Direcției de Evidență a Populației din municipiul Târgu Jiu, direcție în subordine a Consiliului Local, iar angajații de acolo au fost dislocați într-o încăpere din incinta stadionului, acolo unde cetățenii pot să ajungă și să-și poată prezenta fizic solicitările pentru eliberarea unor documente.

Cea de-a treia afectată este Instituția Prefectului Gorj, unde și Instituția Prefectului, și Consiliul Județean și alte direcții din subordinea celor două entități, au închisă relația cu publicul.

(...) Clădirea are 100 de ani, construită în 1933 și a fost renovată cred că ultima dată, undeva în 2005-2006. Problema este că instituția în care se desfășoară activitatea este o clădire monument istoric.

Am făcut demersurile pentru reabilitarea acestei clădiri de la minister, de la direcția de specialitate, de la Cultură, n-am putut obține avizul până la urmă pentru eliminarea unor coșuri care erau pe vechea clădire atunci când încălzirea se făcea pe lemne sau pe cărbune. Coșurile respective au fost cele care au creat cele mai mari probleme, ieri, după cutremur”, a mai spus Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu Jiu, la Antena 3 CNN.