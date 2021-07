Soţia tânărului din Târgu Jiu, mort la câteva zile după nuntă, cere dreptate pentru Mihai: "Nimic nu se leagă"

Tânăra, care a devenit mamă la câteva zile după moartea soţului ei, a cerut ca moartea lui Mihai să fie anchetată.

Pe 6 iunie 2021, Mihai Beuran, împreună cu câţiva prieteni, a mers cu barca pe râul Jiu, iar la un moment dat, din motive încă neclare, tânărul ar fi căzut în râul Jiu şi s-a înecat.

Pe 11 iunie, trupul neînsufleţit al tânărului din Târgu Jiu a fost găsit de pompieri.

Soţia lui Mihai a născut la câteva zile după ce soţul ei şi-a pierdut viaţa, iar acum cere autorităţilor să facă dreptate.

Trupul neînsuflețit al lui Mihai Beuran, tânărul dispărut în apele Jiului, a fost găsit de pompieri

Soţia tânărului înecat în râul Jiu, apel pe Facebook

"Mi-e greu sa scriu, dar nu mai am nopți, zile de acum 1 luna și ceva de zile, dar vad ca nu se face nimic în cazul soțului meu și am decis sa îmi scriu aici povestea, asa poate cu ajutorul lui Dumnezeu o sa se facă dreptate, nu vreau sa fac pe nimeni vinovat de ce s-a întâmplat cu soțul meu, pentru ca nu am fost prezenta,dar nu se leaga nimic.

Pe 06.06.2021 soțul meu a plecat de acasă în jurul orei 13.30 de atunci nu am stiut nimic de el, am sunat prieteni, rude sa aflu dacă știu ceva de el, nimic. Pe la ora 22 dacă nu gresesc am aflat ca este cu acești 3 băieți care, doi dintre ei, i-am văzut doar de 2 ori în 3 ani de zile, unul dintre ei cel care a fost cu el în barca era frizerul soțului meu, vorbeau ca erau din același cartier, au copilărit împreună, dar nu știam ca sunt asa prieteni, cum știam de prieteni care ne vizitau și ieșeam cu ei.

Am încercat sa vb la ora 22 cu acel bărbat care era cu soțul meu în acel moment, dar fără răspuns, am insistat, la fel nimic. La ora 01.30 am aflat ca soțul meu este de negăsit și ca a picat dintr-o barca, nu am știut ca soțul meu este într o barca pe jiu, asta am aflat când 2 polițiști au mers acasă la soacra mea. M-am dus mai mult incostienta decat constienta.

Am ajuns la spital între timp, eu am crezut ca soțul meu este unul din cei salvați, după câteva ore de stat în spital, pe la 5 dimineața am fost la Rovinari la politia de acolo pt ca se întâmplase pe acea raza și surpriza era închis, am sunat la 112 spunând ca este închis și vreau sa aflu ce sa întâmplat cu soțul meu, la care mi au zis ca stați puțin ca va fac legătură cu pompieri ca ei se ocupa, am vb și cu ei, i-am rugat sa meargă odată sa îl găsească, au zis ca la ora 7 încep căutările ca asa este procedura, după am mers la căutări, când ajungeam acolo ii găseam la cafele, ii imploram sa facă ceva pentru ca un copil a rămas fără tata, iar eu nu pot sa îmi mai revin din coșmarul asta ..Nimic.

Apel disperat al soţiei însărcinate a tânărului dispărut în Jiu: "Rugaţi-vă pentru soţul meu!"

După 6 zile soțul meu a fost găsit, soc, eu mereu am sperat ca este în viata și este inconștient pe undeva pe uscat. După ce am născut, am mers din nou la politie, am sunat polițistul de caz, mi-a răspuns mai nimic nu mi s-a legat, am sunat pe fiecare zi, pana ieri când mi a răspuns ca ce tot sun, i-am răspuns frumos pentru ca vreau sa aflu adevărul, și l am întrebat la ce ora au plecat cu barca și mi s-a răspuns: nu știu doamna aproximativ ora 13 14, deci dacă soțul meu a plecat la 13,30 de acasă, cum sa fie acolo la 13.14, i-am explicat ca am găsit o rovineta plătită în acea zi la ora 15,58 și nimic .

Vreau doar sa se facă dreptate, pentru ca vad ca nu le pasa ,și l am mai întrebat dacă acei barbati au fost puși unui detector de minciuni, la care mi sa răspuns, numai dacă vor acei barbati ca asa este legea. Pai cum cineva moare și ii rogi dacă vor ei sa fie supuși. Pana acum nu am aflat aproape nimic. Deși a trecut atât de mult timp. Eu nu învinovățesc pe nimeni, dar vreau sa aflu adevărul, pt ca uni zic ceva, alți cu totul diferit, și mi se pare ciudat tot, cum în acei curenți un om se poate tine de un fier 1 ora jumate ,e imposibil.

Cam atât știu eu și am încercat sa aflu adevărul, sa fiu eu liniștită cu mine, sunt constienta ca nu mai pot face nimic ca soțul meu sa se întoarcă la mine și la fetita noastă.Mai menționez ca nu a fost barca ci o pluta, din punctul meu de vedere, am o filmare înainte ca soțul meu sa se înece, acei 3 barbati încercau sa lipească pluta sau barca ce o fi, după au reușit acest lucru și au mers mai departe.

Cum poți lipi o asa zisa barca dacă ești pe jiu ? .De pe acel dig e imposibil sa nu vezi ce te așteaptă, deși ei spun ca nu știau ca e periculos. Lucrul asta e imposibil ,din 4 persoane sa nu vadă unul din ei ce ii aștepta .Nu șe stia ce este acolo, dar 2 din ei s au dat jos ca le a fost frica, pai cum sa îți fie frica dacă nu ști ce e acolo?

Soțul meu era un om mai fricos de fel și sigur dacă era singur nu trecea niciodată prin acel baraj ,anturajul a fost cheia ,dar asta nu mai contează, .Dar vreau sa se facă ceva în acest caz, de aceea am scris aici ,durea mea e prea mare sa o pot explica la cineva, numai cine nu are suflet și nu trece prin asa ceva nu ma poate înțelege..Dorul e mare, suferință mea e prea puternica. Nu doresc la nimeni sa treacă prin aceste lucruri, momente grele care nu ar fi trebuit sa existe", a scris Natalia Beuran în postarea de pe Facebook.

Mi-e greu sa scriu, dar nu mai am nopți, zile de acum 1 luna și ceva de zile, dar vad ca nu se face nimic în cazul... Publicată de Natalia Diana Beuran pe Joi, 15 iulie 2021

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal